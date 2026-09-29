Codeage Liposomal Glutathione: Chăm sóc làn da xỉn màu và sạm nám từ bên trong

(VTC News) -

Làn da xỉn màu - khi skincare thôi có thể chưa đủ

Một làn da kém tươi và thiếu sức sống là kết quả của nhiều yếu tố cộng hưởng. Một trong những yếu tố được quan tâm là stress oxy hóa. Ánh nắng, môi trường, stress, chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng hay những thói quen sinh hoạt chưa khoa học đều có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, từ đó tác động đến diện mạo làn da.

Stress oxy hóa là một trong những nguyên nhân khiến da xỉn màu.

Khi quá trình chuyển hóa bị ảnh hưởng, melanin có thể không được tổng hợp và xử lý tối ưu, các gốc tự do có xu hướng gia tăng. Tình trạng mất cân bằng oxy hóa, đường hóa và tuần hoàn kém kéo dài có thể khiến da trở nên xỉn màu, thiếu sức sống và có xu hướng sạm nám.

Bên cạnh đó, sự tích tụ lớp sừng trên bề mặt biểu bì có thể khiến da trở nên thô ráp, kém mịn màng, giảm khả năng phản chiếu ánh sáng và tạo cảm giác xỉn màu. Thói quen thức khuya kéo dài, cùng lối sống thiếu điều độ, cũng có thể khiến làn da trông mệt mỏi, kém tươi tắn.

Những yếu tố này cho thấy da xỉn màu không chỉ là câu chuyện của bề mặt da. Làm sạch, tẩy tế bào chết, dưỡng ẩm hay chống nắng vẫn là những bước cần thiết, nhưng khi các yếu tố bên trong cũng góp phần vào diện mạo làn da, chăm sóc từ bên ngoài thôi có thể chưa đủ.

Glutathione là một chất chống oxy hóa nội sinh được cơ thể tự sản xuất, góp phần bảo vệ tế bào trước các tác động của quá trình oxy hóa. Đây cũng là lý do hoạt chất này được chú ý trong các giải pháp chăm sóc sức khỏe và làn da từ bên trong.

Codeage Liposomal Glutathione - bổ sung Glutathione với công thức tối ưu

Glutathione tham gia vào hệ thống chống oxy hóa của cơ thể, góp phần trung hòa các gốc tự do và bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Khi các tác nhân oxy hóa tăng, trong khi lượng glutathione trong cơ thể không được duy trì ở mức phù hợp góp phần dẫn đến tình trạng stress oxy hóa.

Nếu kéo dài, quá trình này không chỉ tác động đến sức khỏe tế bào mà còn có thể ảnh hưởng đến trạng thái của làn da, khiến da dễ trở nên xỉn màu.

Tình trạng stress oxy hóa khiến làn da dễ trở nên kém tươi, xỉn màu.

Chính vì vậy, glutathione ngày càng được quan tâm trong câu chuyện chăm sóc da từ bên trong, đặc biệt ở một số nghiên cứu quy mô nhỏ đã khảo sát liên quan đến stress oxy hóa, sắc tố và độ sáng da.

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc bổ sung glutathione. Khả năng bảo vệ hoạt chất trong quá trình tiêu hóa và cách cơ thể tiếp nhận glutathione cũng là những yếu tố đáng được quan tâm khi lựa chọn sản phẩm bổ sung.

Codeage Liposomal Glutathione được phát triển theo hướng tối ưu cả hai yếu tố này, ứng dụng công nghệ Liposomal với lớp phospholipid sử dụng lecithin từ hoa hướng dương (non-GMO) được thiết kế để bảo vệ glutathione khỏi quá trình phân hủy, đồng thời hỗ trợ hoạt chất dễ dàng đi qua thành ruột và vào máu.

Dòng sản phẩm với hai phiên bản Liposomal Glutathione 500mg và 1000mg, đáp ứng những nhu cầu bổ sung khác nhau.

Codeage Liposomal Glutathione giúp cải thiện sắc tố cho da.

Phiên bản 500mg sử dụng Setria® L-Glutathione có độ tinh khiết trên 99%, đáp ứng các tiêu chuẩn được giới thiệu theo Dược điển Nhật Bản (JP) và Dược điển Hoa Kỳ (USP).

Trong khi đó, Liposomal Glutathione 1000mg sử dụng công thức độc quyền GlutaONE® L-Glutathione của Codeage cung cấp Reduced L-Glutathione ở dạng hoạt tính có hiệu quả tốt hơn Glutathione thường về mặt hấp thụ và sinh khả dụng, hướng đến nhu cầu bổ sung ở mức hàm lượng cao hơn.

Cả hai phiên bản đều tập trung vào việc bổ sung Glutathione cho cơ thể và hỗ trợ chống oxy hóa. Đồng thời, Codeage Liposomal Glutathione còn hỗ trợ cải thiện tình trạng nám da và làm sáng da, hướng đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làn da từ bên trong.

Chăm sóc làn da xỉn màu cần một chiến lược toàn diện

Chăm sóc làn da xỉn màu cần bắt đầu từ những nền tảng quen thuộc như chống nắng, làm sạch, dưỡng ẩm, ngủ đủ và duy trì chế độ ăn đa dạng. Bên cạnh đó, việc bổ sung các dưỡng chất phù hợp có thể trở thành một phần trong chiến lược chăm sóc sức khỏe và làn da từ bên trong.

Với glutathione, nên nhìn nhận việc bổ sung như một phần của tổng thể, thay vì kỳ vọng một sản phẩm có thể thay thế hoàn toàn chế độ sinh hoạt và chu trình chăm sóc da hằng ngày.