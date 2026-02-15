Biển người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ du xuân trong đêm khai mạc

Trong khi đó, chọ Nguyễn Thị Thuyết (ngụ phường Bình Hưng Hòa) nhận xét: Năm nay đường hoa được bố trí thêm nhiều hoạt động, không gian rộng mở nên giảm cảm giác chen chúc như những năm trước. Hơn nữa, thời tiết mát mẻ cũng thuận lợi cho người dân du xuân.