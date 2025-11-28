(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch cuối tuần 28/11, cổ phiếu Vingroup (mã: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục bứt phá, đánh dấu 10 phiên tăng điểm liên tiếp. Cổ phiếu VIC tăng vọt 5% leo lên mức đỉnh cao nhất lịch sử 260.400 đồng/đơn vị, qua đó nâng mức tăng trưởng từ đầu năm lên gấp gần 6,5 lần.

Đà tăng tốc ngoạn mục đã đưa vốn hóa Vingroup vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, giúp tập đoàn trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt được cột mốc lịch sử này. Quy mô vốn hóa của Vingroup hiện gấp đôi Vietcombank - doanh nghiệp xếp thứ hai - và thậm chí tương đương tổng vốn hóa của ba ngân hàng: Vietcombank, BIDV và VietinBank cộng lại.

Diễn biến tích cực này đồng thời giúp ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup giữ vững vị trí TOP 100 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Theo Forbes, tổng tài sản ước tính của ông đang đạt 23,4 tỷ USD, đứng thứ 98 toàn cầu.

Vingroup trở thành doanh nghiệp đầu tiên có vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng.

Từ đầu năm 2025, cổ phiếu VIC tăng ổn định nhờ nhiều thông tin hỗ trợ từ hoạt động của tập đoàn. Trong tháng 11, cổ đông đã thông qua phương án phát hành 3,85 tỷ cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:1, dự kiến nâng vốn điều lệ lên hơn 77.300 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, Vingroup sẽ vượt Hòa Phát về quy mô vốn điều lệ và trở thành doanh nghiệp phi tài chính lớn nhất trên sàn, sau các ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Ngày 25/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn của Vingroup.

Cổ phiếu Vingroup "bốc đầu" trong bối cảnh hàng loạt dự án trong nhiều lĩnh vực của tập đoàn đang được tích cực triển khai trên khắp cả nước.

Tại Hà Tĩnh, VinEnergo phát triển hai dự án điện gió gần 40.000 tỷ đồng; VinMetal đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất giai đoạn một khoảng 5 triệu tấn mỗi năm.

Vingroup cũng hỗ trợ Pomina thông qua khoản vay vốn lưu động lãi suất 0% tối đa hai năm, đồng thời tham gia củng cố bộ máy quản trị và ưu tiên tiêu thụ sản phẩm trong hệ sinh thái.

Vinhomes Hà Tĩnh được chấp thuận đầu tư bến cảng quốc tế Sơn Dương hơn 8.800 tỷ đồng gồm ba cầu cảng, tiếp nhận tàu 100.000 tấn, dự kiến vận hành từ quý II/2028. Tại Quảng Ninh, dự án đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tổng vốn hơn 456.000 tỷ đồng tiếp tục triển khai ở khu A và giải phóng mặt bằng khu B.

Ở lĩnh vực đường sắt, VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn 61,35 tỷ USD, cam kết thu xếp 20% bằng vốn tự có, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang các tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu thuần hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025. Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31/12/2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch chứng khoán hôm nay 28/11, VN-Index tăng 6,67 điểm lên ngưỡng 1.690 điểm, trong khi đó HNX - Index giảm 1,52 điểm về ngưỡng 259,91 điểm. UPCOM - Index cũng giảm 0,38 điểm về ngưỡng 118 điểm.