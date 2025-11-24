Chứng khoán tăng, Vingroup thành tập đoàn vốn hóa 900.000 tỷ đầu tiên Việt Nam

(VTC News) -

Thị trường chứng khoán trong nước khởi đầu tuần mới tích cực. Kết phiên giao dịch hôm nay 24/11, VN-Index tăng 13,05 điểm (+0,8%) lên 1.667,98 điểm. Động lực giúp VN-Index tăng mạnh trong phiên hôm nay gần như nằm hoàn toàn từ nhóm cổ phiếu "họ Vingroup".

Trong đó, cổ phiếu VIC tăng 4,27%, thiết lập kỷ lục thị giá ở mốc 239.500 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng hiệu suất tăng từ đầu năm lên gần 6 lần.

Đáng chú ý, đà tăng kéo dài 6 phiên liên tiếp của VIC đã đưa vốn hóa của Vingroup lên hơn 929.374 tỷ đồng, xác lập kỷ lục. Con số này đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp niêm yết Việt Nam đầu tiên vượt mốc 900.000 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát Top 100 người giàu nhất thế giới. (Ảnh: Vingroup)

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng, đang sở hữu 21,9 tỷ USD, tăng khoảng 700 triệu USD chỉ sau 1 ngày. Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 103 thế giới. Đây cũng là cột mốc cao nhất mà một doanh nhân Việt Nam từng đạt trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Forbes.

Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh trong bối cảnh hàng loạt dự án trong nhiều lĩnh vực của tập đoàn đang được tích cực triển khai trên khắp cả nước.

Tại Hà Tĩnh, VinEnergo được đánh giá đủ năng lực thực hiện 2 dự án điện gió có tổng mức đầu tư gần 40.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngày 6/10, Vingroup thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal với số vốn 10.000 tỷ đồng. VinMetal được định hướng phát triển tổ hợp thép công nghiệp - công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, Vinhomes Hà Tĩnh (thành viên Vingroup) sẽ xây dựng dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương tại phường Vũng Áng. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 8.800 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 3 cầu cảng, tổng chiều dài 1.050 m, tiếp nhận tàu tổng hợp, container trọng tải 100.000 tấn.

Tại Quảng Ninh, dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh đang đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng để đảm bảo điều kiện giao đất cho Tập đoàn Vingroup ngay trong tháng 11/2025. Đây là dự án lớn nhất lịch sử của Vingroup với tổng mức đầu tư hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD).

VinSpeed, đơn vị đề xuất tham gia siêu dự án Đường sắt cao tốc Bắc Nam, cũng đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư tuyến metro tốc độ cao, kết nối nội đô thành phố đến Cần Giờ.