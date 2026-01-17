Có nên uống mật ong mỗi sáng để giảm cân?

(VTC News) -

Mật ong từ lâu được nhiều người lựa chọn như một giải pháp tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe, làm đẹp và hỗ trợ giảm cân. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, loại thực phẩm này có đặc tính kháng viêm, giàu vitamin và khoáng chất, góp phần nâng cao miễn dịch, hỗ trợ đào thải độc tố. Khi sử dụng đúng cách, mật ong có thể giúp kiểm soát cân nặng và cải thiện vóc dáng.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh lợi ích của mật ong chỉ phát huy khi dùng với lượng phù hợp. Khuyến nghị hiện nay cho thấy mỗi người chỉ nên tiêu thụ khoảng 5 ml mật ong mỗi ngày. Việc pha mật ong uống vào buổi sáng, dùng thay thế đường trong trà hay sinh tố đều cần được tính toán trong tổng lượng đường nạp vào cơ thể. Nếu đã dùng mật ong, nên hạn chế thêm bánh kẹo, nước ngọt hoặc đường tinh luyện trong chế biến.

Mật ong được xem là thực phẩm “vàng” cho sức khỏe và vóc dáng. (Ảnh: Như Loan)

Nguyên nhân là mật ong thực chất vẫn là một dạng đường. Trong 100 g mật ong có tới khoảng 83% là đường, bên cạnh một lượng nhỏ chất đạm, canxi, phospho và các khoáng vi lượng. Khi sử dụng quá nhiều, lượng đường trong máu có thể tăng nhanh, đặc biệt nguy hiểm với người thừa cân, ít vận động hoặc có nguy cơ rối loạn chuyển hóa.

Việc lạm dụng mật ong trong thời gian dài, nhất là các loại mật ong pha trộn, kém chất lượng, có thể dẫn tới tăng cân, béo phì, sâu răng và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh gan, tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường. Một số người còn gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu, tụt huyết áp, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Để sử dụng mật ong an toàn, PGS Hưng khuyến cáo nên pha loãng với nước ấm, uống vào buổi sáng để hỗ trợ tiêu hóa hoặc dùng trước khi ngủ. Tỷ lệ phù hợp là một thìa cà phê mật ong nguyên chất pha với khoảng 150 ml nước ấm. Không nên uống mật ong đậm đặc hay coi đây là “thần dược” giảm cân, bởi bất kỳ thực phẩm nào nếu dùng quá mức cũng có thể gây hại cho sức khỏe.