Trái cây cúng lễ luôn được chọn lựa kỹ lưỡng, không chỉ về mặt hình thức mà còn phải đảm bảo tính tươi ngon, sạch sẽ. Trước đây lễ cúng đều được bày biện một cách đơn giản nhưng trang trọng bằng những loại quả như bưởi, dưa hấu, dừa….

Có nên dâng cúng trái cây mạ vàng, khắc chữ, hình thù kỳ lạ?

Càng ngày các loại trái cây dùng để thờ cúng càng trở nên độc đáo hơn. Bưởi, dưa hấu, dừa... hoặc được ép thành hình thỏi vàng, hình bầu hồ lô, hoặc khắc chữ Phúc – Lộc – Thọ. Một số trái cây còn được mạ vàng, tạo thành những mâm lễ cúng vô cùng bắt mắt.

Nhiều gia đình tin rằng việc sử dụng những loại trái cây này làm lễ vật thờ cúng sẽ mang lại may mắn, thu hút tài lộc, giúp gia đình phát đạt hơn. Tuy nhiên, nhiều người khác lại băn khoăn không biết có nên dâng cúng tổ tiên các loại trái cây mạ vàng, khắc chữ, hình thù kỳ lạ.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, TS Nguyễn Văn Vịnh (Hội Phong thủy Việt Nam) cho rằng không có quy ước nào về việc cấm dâng cúng các loại trái cây mạ vàng, khắc chữ, hình thù độc lạ; tuy nhiên nó có thể làm hình thành nhiều quan điểm, suy nghĩ tiêu cực. Việc mua chúng khá tốn kém (bởi giá tiền có thể tới tiền triệu), những người không có khả năng mua để cúng lễ sẽ có tâm lý thua thiệt.

Theo ông, việc săn lùng các loại quả độc, lạ để thờ cúng không thực sự cần thiết, bởi trái cây đắt tiền, độc đáo không tạo thêm sự ứng nghiệm nào. Vật phẩm cúng lễ không cần phải đắt tiền, xa hoa; quan trọng là thanh tịnh, đầy đủ và thành tâm.

Có nên dùng các loại trái cây mạ vàng, khắc chữ, hình thù độc lạ để cúng tổ tiên không là điều nhiều người băn khoăn. (Ảnh: VTC News)

Các loại trái cây mạ vàng, khắc chữ, hay tạo hình độc đáo trong cúng lễ mang lại sự mới mẻ và đẹp mắt trong mắt người đời, nhưng có lẽ trước con mắt thần linh và tổ tiên, lòng thành và sự thanh tịnh mới là quan trọng nhất; giá trị vật chất hay những đánh giá hơn thua theo kiểu phàm tục không được đánh giá quá cao.

Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, vật phẩm dâng lên tổ tiên không chỉ cần đẹp mắt mà còn phải mang ý nghĩa tốt lành, trong sạch và trang trọng. Thực tế, việc sử dụng các loại trái cây có hình dáng độc đáo hay mạ vàng để cúng tổ tiên không phải là một việc sai. Những trái cây này được tạo hình lạ mắt để phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của một số người và làm đẹp mâm cúng. Sau khi cúng, chúng vẫn có thể được ăn bình thường, không gây ảnh hưởng đến chất lượng hay sự tôn trọng của lễ cúng.

Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng món lễ vật càng đắt tiền, hiếm lạ thì càng được tổ tiên phù hộ, càng gặp nhiều may mắn.

Một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi sử dụng các loại trái cây độc lạ là vấn đề an toàn thực phẩm. Để giữ được vẻ đẹp và độ tươi ngon của trái cây trong suốt quá trình vận chuyển và bày biện, nhiều nhà sản xuất có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng hoặc thuốc chống rụng quả. Những hóa chất này có thể tồn tại trong trái cây và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng, đặc biệt khi chúng được tiêu thụ sau khi cúng lễ.

Theo quan điểm phong thủy, việc sử dụng các vật phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm có thể làm giảm tính trang trọng của lễ cúng, khiến nó trở nên hình thức và thiếu thành kính. Do đó, việc lựa chọn các loại trái cây an toàn, không chứa hóa chất rất quan trọng.

Những điều không nên khi dâng cúng trái cây

Bạn không nên bày trái cây còn ướt lên mâm ngũ quả. Các gia đình mua quả về cúng thường rửa cho sạch, nhưng nếu quả vẫn còn ướt mà bạn đã bày lên cúng thì mâm ngũ quả thì sẽ nhanh hỏng, thối. Vì thế lúc rửa xong, cần để trái cây thật ráo nước hoặc lấy khăn giấy lau cho khô, bởi bất kỳ chỗ đọng nước nào cũng có thể khiến chúng bị hỏng.

Những kiêng kỵ dưới đây là quan niệm của dân gian và các nhà phong thủy, bạn có thể tham khảo, việc áp dụng hay không tùy theo quan điểm của từng gia đình:

- Không nên bày các loại quả giả: Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, việc làm giả các loại trái cây giống y như thật là điều dễ dàng. Quả giả để được lâu nên có thể tiết kiệm chi phí, lại rất đẹp nên được không ít các gia đình mua về bày. Tuy nhiên, việc dùng trái cây giả để dâng cúng trên bàn thờ là điều kiêng kỵ, bị coi là biểu hiện thiếu tôn trọng và chân thành.

- Không nên bày loại quả có gai sắc nhọn: Ngày nay, việc chọn trái cây dâng cúng đã có phần thoáng hơn trước nên nhiều người lựa chọn trái cây có gai sắc nhọn để dâng cúng. Điều này không sai nhưng nên hạn chế vì quan niệm phong thủy cho rằng, việc thờ cúng bằng các loại trái này sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh vượng, chuyện làm ăn có thể không được thuận buồm xuôi gió, gặp trắc trở.

- Không nên bày các loại quả có mùi nồng, mọc sát với mặt đất, có vị cay, đắng, chua. Lưu ý này chỉ mang tính chất tâm linh, với xu hướng chọn quả mọc ở nơi sạch sẽ thanh tịnh, quả đẹp đẽ, vị ngọt ngào tượng trưng cho no ấm, thành công. Còn nếu đang phân vân chưa viết chọn gì cho mâm ngủ quả, bạn có thể tham khảo các loại quả như táo,lê, dứa, cam, chuối xanh, bưởi (bòng)...