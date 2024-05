Có nên ăn ngô thay cơm để giảm cân?

(VTC News) -

Theo Lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, để giảm cân, bạn không nên thay thế hoàn toàn cơm bằng ngô mà nên ăn đa dạng hóa thực phẩm. Nguyên tắc giảm cân đúng là kiểm soát lượng ăn vào, cân đối ba chất sinh năng lượng gồm đạm, béo, bột đường và duy trì hoạt động thể lực hàng ngày. Bên cạnh đó, mọi người cần uống đủ nước, chỉ ăn vặt khi có chỉ định của bác sĩ.

Ngô rất giàu vitamin B, C, khoáng chất và chất xơ, cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cơ thể và là thực phẩm giảm cân an toàn. Ăn ngô giúp bạn nhanh no, không bị thèm ăn vặt. Hàm lượng chất xơ trong ngô cao, tốt cho sức khỏe, không lo bị dư chất béo, giảm tình trạng táo bón, tốt cho tiêu hóa. Ăn ngô còn giúp tăng cường miễn dịch, kiểm soát đường huyết, tốt cho người bệnh tiểu đường.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều ngô không tốt cho sức khỏe. Người bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn vì tiêu thụ lượng lớn carbohydrate (tinh bột) trong thực phẩm này làm đường máu tăng nhanh.

Người bị dạ dày cũng không nên ăn nhiều vì ngô chứa nhiều chất xơ, có thể gây khó chịu, đầy hơi, khó tiêu. Mỗi ngày chỉ nên ăn một bắp.

Người già, trẻ nhỏ, người có hệ tiêu hóa kém không nên ăn ngô thường xuyên vì có thể gây áp lực lên dạ dày.

Ngô là thực phẩm quen thuộc, còn có tên gọi là bắp. Một chén ngô hạt chứa 75,4mcg folate (thành phần dinh dưỡng trong sản xuất hồng cầu), cung cấp đến 24% nhu cầu vitamin B1, 10% giá trị vitamin C cần bổ sung hằng ngày.

Hạt ngô còn là kho tàng của axit pantothenic, niacin, magie, kali, mangan và phốt pho. Các chất dinh dưỡng khác có trong ngô với số lượng ít hơn bao gồm vitamin A, E, B, K, riboflavin, canxi, kẽm, sắt, đồng, selenium và choline.

Các nghiên cứu chỉ ra hạt ngô chứa nhiều lecithin, axit lenoleic, vitamin E nên tốt cho tim mạch, đẩy lùi quá trình lão hóa của mạch máu. Ngô còn chứa nhiều axit béo không no có tác dụng giảm lắng đọng cholesterol trong lòng mạch máu. Loại thực phẩm này giàu chất xơ đóng vai trò kiểm soát mỡ máu, làm sạch thành mạch.

Chất xơ trong hạt ngô giúp giảm tình trạng táo bón, bệnh trĩ, kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Các chất carotenoid, lutein và zeaxanthin trong hạt ngô tăng cường miễn dịch, chống lại các gốc tự do. Ngô còn góp phần kiểm soát đường huyết, tốt cho người bệnh đái tháo đường.