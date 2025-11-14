Cô giáo vùng cao rưng rưng kể về học trò ngã rách đầu gối vẫn cười, sợ lỡ học

(VTC News) -

Tại buổi gặp mặt và tặng Bằng khen cho 80 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu của Bộ GD&ĐT trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” chiều qua 13/11, các giáo viên trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy, cũng như động lực giúp họ cống hiến với nghề.

Cô Vàng Thị Dính - giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT Đồng Văn (Tuyên Quang) kể về hành trình mang STEM đến vùng cao. Học sinh vùng núi rất say mê học tập, mỗi lần được làm thí nghiệm hay lập trình, đôi mắt các em ánh lên nét tò mò và thích thú. Tuy vậy, cơ sở vật chất thiếu thốn, thiết bị cũ kỹ khiến việc dạy học STEM gặp nhiều hạn chế.

Mong mỏi của cô Dính là được Bộ GD&ĐT quan tâm, đầu tư phòng thí nghiệm và bồi dưỡng giáo viên STEM, để học trò vùng cao không chỉ được học, mà còn được khai phóng tư duy, làm chủ công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Bộ GD&ĐT tặng bằng khen cho các giáo viên xuất sắc (Ảnh: Lâm Hải)

Câu chuyện của cô Giàng Thị Tuyến - giáo viên trường Tiểu học Phú Lũng (Hà Giang) khiến cả khán phòng lặng đi. Hai mươi năm gắn bó với lớp học vùng biên, mỗi sáng, cô Tuyến cùng đồng nghiệp lại "cuốc" bộ hàng chục cây số tới trường, rồi trọ trong căn nhà tạm giữa sương núi.

Nhiều hôm trời mưa đá, đường trơn trượt, cô Tuyến và học trò phải bám vào vách núi mà đi. Có em ngã rách đầu gối vẫn cười, chỉ sợ lỡ một buổi học.

"100% học sinh của tôi là người dân tộc thiểu số. Cuộc sống thiếu thốn, bố mẹ làm thuê xa khiến bữa trưa của nhiều em chỉ có cơm nguội, bát mèn mén và ít nước canh. Chứng kiến cảnh này, tôi càng thấm thía nghề giáo không chỉ dạy chữ, mà giữ cho các em niềm tin và ước mơ đến trường”, cô Tuyến rưng rưng.

Cô giáo xúc động kể về những khó khăn của học sinh nơi vùng biên.

Dạy học giữa đại ngàn hùng vĩ, trong cái lạnh cắt da thịt của mùa đông, động lực "níu chân" họ kiên trì với con đường gieo chữ là ánh mắt hồn nhiên của học trò, bàn tay nhỏ xíu nắn nót nét chữ mới.

Để khắc phục khó khăn tại điểm trường Tuyên Quang, cô Nguyễn Thị Mến - giáo viên trường Mầm non Bát Đại Sơn, (xã Cán Tỷ) cùng học trò tận dụng rơm khô, vỏ ngô, hòn sỏi để làm dụng cụ học tập, thay thế máy móc hiện đại.

Dù vất vả, cô Mến không chùn bước. Để trò dễ tiếp thu, cô kết hợp dạy tiếng Việt với hình ảnh minh họa, đồ vật thực tế và cử chỉ gần gũi, đồng thời xây dựng “môi trường học tập giàu ngôn ngữ”: Mỗi góc chơi; mỗi bức tranh; mỗi đồ vật đều có tên gọi bằng tiếng Việt kèm hình ảnh minh họa.

Ngoài giờ học chính khóa, cô rèn cho các em kỹ năng tự lập, sắp xếp đồ dùng cá nhân và kỹ năng giao tiếp lễ phép, biết cảm ơn, xin lỗi đúng lúc.

"Chọn về vùng biên là niềm hạnh phúc của người gieo chữ nơi đầu nguồn Tổ quốc. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn nghề dạy học. Tôi mong các em - những đứa trẻ của núi rừng Bát Đại Sơn không chỉ biết đọc, biết viết mà còn biết nói lời lễ phép, biết lắng nghe, biết yêu thương và chia sẻ. Mong các em được tự tin lớn lên và tự hào về quê hương mình", cô Mến xúc động.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Minh Quân phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Lâm Hải)

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Minh Quân lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các thầy cô giáo từ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới - những người đang gồng mình chống lại thiếu thốn để giữ con chữ. Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, những vấn đề liên quan đến đội ngũ giáo viên, kinh phí hoạt động và chính sách bán trú, nội trú cho học sinh vùng khó khăn đang được nghiên cứu đồng bộ.

"Về lâu dài, hệ thống trường nội trú khu vực biên giới sẽ đóng vai trò quan trọng trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, phát triển nhân lực chất lượng, định hướng nghề nghiệp, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, đồng thời tạo nguồn cán bộ cho địa phương", Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã trao Bằng khen cho 80 thầy cô giáo tiêu biểu vì những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Lễ tuyên dương các giáo viên tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (số 3 Phường Chùa Láng, Hà Nội) tối 14/11. Sau 10 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 576 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền tổ quốc. Đó là các thầy cô giáo đang ngày đêm “bám bản” dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi.