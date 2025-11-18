Clip đoàn xe đạp đi vào làn ô tô khiến dân mạng bức xúc: 'Thể dục phải văn minh'

(VTC News) -

Clip đoàn người đạp xe vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân, Hà Nội được ghi lại bằng camera hành trình 360° gắn trên mũ bảo hiểm. (Nguồn: @khamphavietcungtoi)

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người đi xe đạp trên làn đường dành cho ô tô ở cầu Nhật Tân (Hà Nội). Khi bị phát hiện, đại diện nhóm này còn chặn người quay video và yêu cầu xoá hết tư liệu đi.

Những bài đăng về vụ việc nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

Nhiều người tỏ ra bức xúc với hành vi vi phạm luật giao thông nói trên: "Vi phạm đi xe đạp vào làn ô tô thì cần phải có luật tịch thu phương tiện vì quá nguy hiểm. Tài xế ô tô có thể giật mình gây tai nạn liên hoàn, hậu quả rất khó lường"; "Những người đi xe đạp này thiếu ý thức văn hóa, chấp hành pháp luật quá kém. Mong cơ quan chức năng xử lý triệt để tình trạng trên"; "Đạp xe thể dục là hoạt động đáng hoan nghênh, tuy nhiên vi phạm pháp luật thì lại không được. Không thể lấy lý do bảo vệ sức khỏe mà muốn làm gì thì làm, thiếu gì nơi để đạp xe an toàn đâu"...

Quang Anh bình luận: "Tập thể dục là hành động đẹp nhưng cần phải văn minh. Những người trong clip ăn mặc và đạp xe rất đẹp, hoành tráng nhưng trong suy nghĩ không biết có hiểu tý gì về luật không nhỉ. Nếu biết luật, hiểu luật mà vẫn cố ý làm sai thì mong lực lượng cảnh sát phạt thật nặng để răn đe, nghiêm cấm tái phạm".

Hoàng Minh chia sẻ: "Những vụ việc đạp xe vào phần đường cấm như này diễn ra rất phổ biến trong nhiều năm qua. Các đoàn xe đạp này rất ngang tàng, cản trở giao thông, đôi khi có sự nhắc nhở lại còn quay lại có những lời lẽ vô văn hóa. Tôi mong có những án phạt nặng cho vi phạm này".

Hoàng Dũng viết: "Những người đạp xe còn hống hách bắt anh kia phải xóa clip. Đây là hành vi rất thiếu văn hóa, thậm chí là không sợ pháp luật. Lực lượng chức năng nên xem xét lập chốt kiểm tra tại hai đầu cầu Nhật Tân để xử phạt, hay mạnh tay hơn là thu giữ phương tiện để những người sai phạm kia có bài học thích đáng".

Đạp xe vào làn ô tô với lý do tập thể dục, nâng cao sức khỏe. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều cư dân mạng cho rằng, mức phạt với lỗi xe đạp, xe đạp điện đi vào làn cao tốc hiện còn thấp, chỉ 300.000-400.000 đồng (theo Nghị định 168), chưa tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi.

Mai Chi chia sẻ: "Mức phạt cần phải gấp 10, lên mức 3-4 triệu đồng tương đương với xe máy. Hành vi này vừa nguy hiểm vừa có nguy cơ gây ùn tắc khi ô tô lưu thông phía sau không dám phóng nhanh, vượt qua. Pháp luật cần nghiêm minh xử lý dứt điểm để các trường hợp như này không còn tái diễn".

Một số người đề xuất định danh, gắn biển cho xe đạp: "Những chiếc xe đạp thể thao giờ có giá trị lớn, không thua gì xe máy điện. Tôi nghĩ nên gắn biển chính chủ cho xe đạp, nếu còn tái phạm nhiều lần thì phạt thật nặng thậm chí thu giữ xe. Không thể để tình trạng nghĩ rằng đi xe đạp là muốn đi như nào thì đi được"; "Tại thiếu cái bảng số định danh để xử phạt nên họ mới làm vậy. Xe đạp bây giờ không hề rẻ, từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Cơ quan chức năng cần xem xét bắt xe đạp đăng ký biển như các loại xe khác, để dễ xử lý vi phạm khi có báo cáo".

Clip trên được anh Đậu Quốc Quân ghi lại bằng camera hành trình 360° gắn trên mũ bảo hiểm và đăng tải. Trên trang cá nhân, anh Quân cho biết những người đạp xe kia tỏ thái độ hung hăng, không cho anh ghi hình hành động vi phạm. Đây không phải lần đầu tiên anh chứng kiến hành vi này. Theo anh Quân, nhóm đạp xe trên thường xuất hiện từ 4h30 đến 7h hằng ngày, đặc biệt vào cuối tuần.