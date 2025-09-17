Người đàn ông đạp xe đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân, tông thẳng đầu ô tô

(VTC News) -

Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân khiến người đàn ông đi xe đạp tử vong.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, ô tô mang biển kiểm soát 30L-026.xx chạy theo hướng đi sân bay Nội Bài trong làn đường sát dải phân cách, nơi cho phép tốc độ tối đa 90km/h. Bất ngờ, một người đàn ông lái xe đạp đi ngược chiều vào giữa làn đường này.

Hiện trường vụ tai nạn.

Do tình huống bất ngờ, tài xế ô tô không kịp đánh lái đã tông phải xe đạp. Sau cú va chạm mạnh, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, sau khi nhận được tin báo, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà giải quyết vụ tai nạn.

"Hiện chúng tôi chưa xác định được nhân thân của người đàn ông đi xe đạp gặp nạn", đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 thông tin.