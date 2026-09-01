Clip đà điểu 'phi' trên quốc lộ ở Quảng Ninh, ô tô phải né tránh

Video: Đà điểu chạy trên đường khiến nhiều phương tiện phải né tránh. Nhiều người dân tò mò đi theo, dùng điện thoại ghi lại hình ảnh con vật.

Ngày 1/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một con đà điểu cỡ lớn chạy trên đường, khiến nhiều phương tiện phải né tránh. Nhiều người dân tò mò đi theo, dùng điện thoại ghi lại hình ảnh con vật.

Con đà điểu cỡ lớn chạy trên quốc lộ 18, TP Quảng Ninh. (Ảnh chụp màn hình)

Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Quảng Ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 31/8.

Cụ thể, thời điểm trên, trong quá trình làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Tuần Châu, lực lượng CSGT phát hiện một con đà điểu chạy trên đường.

Ngay sau đó, ô tô của lực lượng chức năng di chuyển theo con đà điểu, đồng thời ra tín hiệu hướng dẫn các phương tiện chủ động giảm tốc độ, né tránh nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng lùa được con đà điểu vào một khu đất trống ven đường, gần Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Chủ con đà điểu sau đó cũng có mặt để đưa con vật về.

Rất may, trong quá trình chạy trên đường, con đà điểu không va chạm với phương tiện nào và không xảy ra sự cố đáng tiếc.