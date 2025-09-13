CLB Thanh Hóa bị loại khỏi Cúp Quốc gia

(VTC News) -

Highlight Thanh Hóa 0-2 HAGL.

Câu lạc bộ Thanh Hóa bắt đầu hành trình tại Cúp Quốc gia trong tình cảnh đầy khó khăn, do phong độ không tốt và rắc rối nơi hậu trường. Trong cuộc đối đầu ở vòng loại với Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng xứ Thanh chơi không tồi nhưng vẫn phải nhận thất bại.

Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Trần Trung Kiên cùng may mắn giúp HAGL giữ sạch lưới. Ở chiều ngược lại, đội bóng phố núi ghi 2 bàn trong hiệp 2 nhờ các pha lập công của Trần Gia Bảo và Cao Hoàng Minh.

HAGL thắng 2-0 và loại Thanh Hóa khỏi Cúp Quốc gia.

