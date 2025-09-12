Quế Ngọc Hải: CLB Thanh Hóa sẽ vượt khó

(VTC News) -

"CLB Thanh Hóa có những khó khăn như tất cả mọi người đã thấy. Nhưng chúng tôi lại đang rất đoàn kết để mong muốn có được chiến thắng. Tôi và đồng đội rất quyết tâm cho 3 trận đấu tiếp theo ở mùa giải này", trung vệ Quế Ngọc Hải trả lời câu hỏi của Báo Điện tử VTC News.

Chiều 12/9, CLB Thanh Hóa bước vào buổi tập cuối cùng trước trận đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia 2025/26 gặp HAGL. Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng khi đấu trường cúp Quốc gia là nơi mang lại nhiều thành công cho đội bóng xứ Thanh. Giữa thời điểm gặp nhiều khó khăn, đang xếp cuối bảng tại V.League, Thanh Hóa cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần.

CLB Thanh Hóa duy trì tinh thần thoải mái.

Thực tế, ở 3 trận đấu đầu tiên tại V.League, họ mới giành được 1 điểm nhưng màn trình diễn không hề tệ. HLV Choi Won Kwon tạo ra tập thể thi đấu có đường nét, chiến thuật rõ ràng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa có nhiều thời gian làm việc cùng đội bóng mới. Ông được bổ nhiệm khi giải chỉ còn 4 tuần là khởi tranh.

Mùa này, nhiều cầu thủ Thanh Hóa chưa đạt được phong độ đỉnh cao như Thái Sơn, Mamadou Mbodji, Gordon Rimario. Hai trụ cột Lucas Ribamar và Doãn Ngọc Tân bất ngờ gặp chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu 1-2 tháng.

Trước đó vào đêm 29/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình bầu Đoan khẳng định vẫn tiếp tục đồng hành, tài trợ và đảm bảo cho CLB Đông Á Thanh Hóa vận hành.

Tập đoàn Bất động sản Đông Á tiếp quản CLB Thanh Hóa từ mùa giải 2021. Trong thời gian này, Thanh Hóa có được thành công rực rỡ với một tấm huy chương đồng cúp Quốc gia, 2 chức vô địch Cúp Quốc gia, một Siêu cúp Quốc gia và lần về thứ 4 tại V.League.