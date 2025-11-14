CLB Nam Định thuê HLV ngoại, ông Vũ Hồng Việt giữ 2 chức giám đốc

(VTC News) -

Câu lạc bộ Nam Định thông báo bổ nhiệm ông Mauro Jeronimo làm huấn luyện viên trưởng. Ông Nguyễn Trung Kiên - huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội bóng thành Nam trong thời gian gần đây - chuyển sang vị trí giám đốc kỹ thuật.

Người trao quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng cho ông Mauro Jeronimo là ông Vũ Hồng Việt - người từng dẫn dắt đội bóng giành 2 chức vô địch V.League và mới từ chức cách đây chưa lâu. Ông Vũ Hồng Việt hiện tại là giám đốc điều hành của CLB Nam Định, kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Bóng đá Thép xanh Nam Định.

Hợp đồng của HLV Mauro Jeronimo có thời hạn đến năm 2027.

CLB Nam Định không có thành tích tốt trong giai đoạn đầu mùa giải V.League 2025-2026. Đội bóng thành Nam chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Trong 6 trận gần nhất tính ở mọi đấu trường, nhà đương kim vô địch V.League không giành được chiến thắng nào. Đây là lý do chính khiến ông Vũ Hồng Việt rời vị trí trong ban huấn luyện.

Huấn luyện viên Mauro Jeronimo sinh năm 1987. Ông từng làm việc ở Trung tâm bóng đá PVF và dẫn dắt câu lạc bộ PVF CAND tại giải Hạng Nhất. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chia tay ngay trước khi đội bóng này giành suất đặc cách thăng hạng V.League.

“Tôi rất vinh dự được về làm việc tại CLB Nam Định. Đây là đội bóng chất lượng, được đầu tư tốt, có nhiều cầu thủ giỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, giành những kết quả tốt nhất. Mùa giải năm nay Thép Xanh Nam Định dự bốn đấu trường, cả quốc tế và quốc nội. Đó vừa là thách thức, vừa là vinh dự. Không nhiều đội bóng ở Việt Nam có cơ hội như vậy”, HLV Mauro Jeronimo phát biểu.

Nhà cầm quân 42 tuổi sẽ có trận ra mắt vào ngày 23/11, khi CLB Nam Định tiếp đón Long An tại Cúp Quốc gia.