Cập nhật tỷ số Nam Định vs Hà Nội, kết quả vòng 11 V.League 2025-2026

V.LeagueThứ Hai, 10/11/2025 17:30:00 +07:00Google News
Đầy đủ thông tin trận Nam Định đấu với Hà Nội thuộc vòng 11 V.League 2025/26. VTC News cập nhật diễn biến, tỉ số Nam Định vs Hà Nội nhanh nhất.

Nam Định1-0Hà Nội
Hiệp 1
Lucas7'

Trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội FC diễn ra lúc 18h ngày 10/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Ngay ở phút thứ 7, đội chủ nhà vượt lên nhờ bàn thắng của Lucas Silva. Trung vệ người Brazil tận dụng pha bóng hỗn loạn trong vòng cấm, tung cú sút chân trái rất mạnh đánh bại thủ môn của Hà Nội FC.

*Tiếp tục cập nhật.

Đội hình Nam Định vs Hà Nội

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh (26), Lucas Alves (4), Đặng Văn Tới (5), Nguyễn Phong Hồng Duy (7), Caio Cesar (10), Nguyễn Tuấn Anh (11), Trần Văn Kiên (1), Trần Văn Đạt (19), Percy Tau (22), Tô Văn Vũ (28), Lý Công Hoàng Anh (88).

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn (1), Đỗ Duy Mạnh (2), Phạm Xuân Mạnh (7), Đậu Văn Toàn (8), Nguyễn Văn Quyết (10), Đỗ Hoàng Hên (11), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Công Nhật (22), Luiz Fernando (80), Đỗ Hùng Dũng (88), Daniel Passira (99).

Đỗ Hoàng Hên gặp lại đội bóng cũ khi Hà Nội FC đấu với Nam Định.

Bảng xếp hạng V.League (vòng 11)

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Ninh Bình1126/1127
2CAHN816/520
3Hải Phòng1122/1420
4Thể Công Viettel1016/819
5CA TP.HCM1114/1417
6Hà Tĩnh109/1015
7Hà Nội1017/1414
8Becamex TP.HCM1114/1911
9SLNA1111/1510
10Nam Định99/139
11Thanh Hóa109/158
12HAGL106/138
13PVF-CAND1112/228
14Đà Nẵng1110/187

Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 V.League

NgàyGiờTrận đấu
8/1118hPVF CAND 2-2 Thể Công Viettel
9/1117hHoàng Anh Gia Lai 1-1 Thanh Hóa
9/1118hSông Lam Nghệ An 2-1 Becamex TP.HCM
9/1118hHải Phòng 3-1 Đà Nẵng
9/1119h15CA TP.HCM 3-4 Ninh Bình
10/1118hNam Định vs Hà Nội
10/1119h15CAHN vs Hà Tĩnh

