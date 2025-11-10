Cập nhật tỷ số Nam Định vs Hà Nội, kết quả vòng 11 V.League 2025-2026

|Nam Định
|1-0
|Hà Nội
|Hiệp 1
|Lucas
|7'
Trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội FC diễn ra lúc 18h ngày 10/11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).
Ngay ở phút thứ 7, đội chủ nhà vượt lên nhờ bàn thắng của Lucas Silva. Trung vệ người Brazil tận dụng pha bóng hỗn loạn trong vòng cấm, tung cú sút chân trái rất mạnh đánh bại thủ môn của Hà Nội FC.
*Tiếp tục cập nhật.
Đội hình Nam Định vs Hà Nội
Nam Định: Trần Nguyên Mạnh (26), Lucas Alves (4), Đặng Văn Tới (5), Nguyễn Phong Hồng Duy (7), Caio Cesar (10), Nguyễn Tuấn Anh (11), Trần Văn Kiên (1), Trần Văn Đạt (19), Percy Tau (22), Tô Văn Vũ (28), Lý Công Hoàng Anh (88).
Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn (1), Đỗ Duy Mạnh (2), Phạm Xuân Mạnh (7), Đậu Văn Toàn (8), Nguyễn Văn Quyết (10), Đỗ Hoàng Hên (11), Nguyễn Thành Chung (16), Nguyễn Công Nhật (22), Luiz Fernando (80), Đỗ Hùng Dũng (88), Daniel Passira (99).
Bảng xếp hạng V.League (vòng 11)
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Ninh Bình
|11
|26/11
|27
|2
|CAHN
|8
|16/5
|20
|3
|Hải Phòng
|11
|22/14
|20
|4
|Thể Công Viettel
|10
|16/8
|19
|5
|CA TP.HCM
|11
|14/14
|17
|6
|Hà Tĩnh
|10
|9/10
|15
|7
|Hà Nội
|10
|17/14
|14
|8
|Becamex TP.HCM
|11
|14/19
|11
|9
|SLNA
|11
|11/15
|10
|10
|Nam Định
|9
|9/13
|9
|11
|Thanh Hóa
|10
|9/15
|8
|12
|HAGL
|10
|6/13
|8
|13
|PVF-CAND
|11
|12/22
|8
|14
|Đà Nẵng
|11
|10/18
|7
Lịch thi đấu, kết quả vòng 11 V.League
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|8/11
|18h
|PVF CAND 2-2 Thể Công Viettel
|9/11
|17h
|Hoàng Anh Gia Lai 1-1 Thanh Hóa
|9/11
|18h
|Sông Lam Nghệ An 2-1 Becamex TP.HCM
|9/11
|18h
|Hải Phòng 3-1 Đà Nẵng
|9/11
|19h15
|CA TP.HCM 3-4 Ninh Bình
|10/11
|18h
|Nam Định vs Hà Nội
|10/11
|19h15
|CAHN vs Hà Tĩnh
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.
Bình luận