CLB Công an Hà Nội bị FIFA cấm chuyển nhượng cầu thủ

(VTC News) -

Trên trang chủ của FIFA, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đưa CLB Công an Hà Nội vào danh sách cấm chuyển nhượng. Quyết định này có hiệu lực trong vòng 3 kì liên tiếp. Thông báo của FIFA không nêu cụ thể lý do. Vì vậy, chưa rõ đội bóng ngành công an vướng vào tranh chấp hay vi phạm quy định gì để dẫn tới án phạt của FIFA.

Việc FIFA ban hành lệnh cấm chuyển nhượng đối với câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có thể do nhiều nguyên nhân. Thông thường, án phạt này dành cho các đội bóng vi phạm quy định về tài chính hoặc chuyển nhượng cầu thủ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp, đội bóng và cầu thủ vướng vào tranh chấp liên quan đến hợp đồng dẫn đến chậm thanh toán. Cầu thủ lại gửi toàn bộ hợp đồng, các hóa đơn lên FIFA để khiếu nại. Cơ quan này căn cứ vào các giấy tờ được cung cấp để đưa ra quyết định theo quy trình.

CLB Công an Hà Nội bị cấm chuyển nhượng.

Sau quãng thời gian thụ lý vụ việc và nhận thấy đội bóng cần thực hiện nghĩa vụ tài chính, FIFA sẽ ra yêu cầu câu lạc bộ trả tiền và chỉ gỡ án chuyển nhượng khi cầu thủ xác nhận rằng đã thu được đầy đủ số tiền theo phán quyết. CLB vẫn có quyền kiện lên tòa án thể thao quốc tế (CAS) nhưng tỉ lệ lật ngược thế cờ thường không cao. Thực tế, án phạt có thể được gỡ ngay khi có phán quyết của cơ quan có thẩm quyền hoặc các bên liên quan giải quyết xong khúc mắc.

Bóng đá Việt Nam từng có không ít trường hợp bị FIFA cấm chuyển nhượng vì tranh chấp liên quan đến hợp đồng với các cầu thủ ngoại. Dù vậy, không phải lúc nào nguyên nhân cũng là do vi phạm hợp đồng.

Câu lạc bộ Thanh Hóa - đội bóng bị FIFA cấm chuyển nhượng 2 lần trong khoảng 1 năm qua - có trường hợp hy hữu. Một cầu thủ cũ kiện đội bóng này vì lý do gửi email yêu cầu thanh toán nhiều lần nhưng không được CLB phản hồi. Tuy nhiên, cầu thủ này gửi nhầm email đến địa chỉ không phải hòm thư chính thức mà đội bóng đăng kí với FIFA.

Câu lạc bộ Thanh Hóa thường xuyên gặp khó khăn tài chính và liên tục bị cầu thủ gửi đơn lên FIFA trong những năm gần đây. Dù vậy, vấn đề thường đến từ các thủ tục. Sau khi có quyết định của FIFA, đội bóng xứ Thanh giải quyết khá nhanh chóng các vấn đề để được gỡ án phạt và đăng ký cầu thủ trong mùa chuyển nhượng.