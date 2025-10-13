Chuyên gia khuyến cáo những rủi ro khi tham gia thị trường tài sản mã hóa

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam với thời gian thí điểm kéo dài 5 năm.

Theo Nghị quyết 05, doanh nghiệp được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải là pháp nhân Việt Nam, đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp dưới hình thức Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.

Việt Nam cho thí điểm thị trường tài sản mã hóa từ tháng 9/2025. (Ảnh minh họa)

Ngay khi Nghị quyết 05 ra đời, nhiều đơn vị đã nhanh chóng thành lập doanh nghiệp để bước vào thị trường tài sản mã hóa đầy tiềm năng, trong đó có nhiều tên tuổi lớn góp mặt.

Chứng khoán HD dự kiến chi gần 1.500 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD; VPBankS rót vốn thành lập Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Chứng khoán VIX với Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX; TCBS với Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom...

Theo các chuyên gia, việc Chính phủ chính thức mở “sân chơi” cho thị trường tài sản mã hóa sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra không ít thách thức trong quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn tài chính.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Hà Minh Thông, nhà sáng lập Cabo Capital - chuyên gia tài chính tại TP.HCM nhận định, thị trường giao dịch tài sản mã hóa (crypto) đang ngày càng trở thành kênh tài chính hấp dẫn nhờ hai lợi thế nổi bật: tính thanh khoản cao và giao dịch 24/7 không giới hạn không gian, thời gian. Đây là điểm vượt trội so với các kênh đầu tư truyền thống như chứng khoán hay bất động sản – vốn chịu giới hạn về thời gian giao dịch và khung pháp lý.

“Hiện nay, giới trẻ - lực lượng lao động chủ chốt của nền kinh tế rất nhanh nhạy với công nghệ và hứng thú với kênh đầu tư crypto. Họ coi crypto không chỉ là kênh kiếm lợi nhuận, mà còn là cơ hội tiếp cận với những xu hướng tài chính toàn cầu”, ông Thông nói.

Theo chuyên gia này, việc phổ cập kiến thức tài chính số cho người dân và sớm hình thành thị trường giao dịch tiền mã hóa hợp pháp là vô cùng cần thiết. Điều đó không chỉ giúp giới trẻ có thêm công cụ đầu tư minh bạch, mà còn mở đường cho Việt Nam tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.

Tuy nhiên, ông Thông cũng cảnh báo, người dân và nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý đến rủi ro khi tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Điển hình, giá tài sản mã hóa thường biến động rất mạnh, trong khi khung pháp lý tại nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) vẫn chưa hoàn thiện. Cùng với đó là nguy cơ gian lận, lừa đảo, hoặc nhà đầu tư thiếu kiến thức, chạy theo tâm lý đám đông, dễ dẫn đến thua lỗ nặng.

Ông Nguyễn Hà Minh Thông cho rằng, Việt Nam cần khuyến khích thị trường tài sản mã hóa phát triển song song với việc xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục tài chính số cho giới trẻ là yêu cầu cấp thiết, giúp họ tham gia thị trường một cách an toàn, chủ động và bền vững.

Chuyên gia Nguyễn Hà Minh Thông. (Ảnh: Đ.V)

Chuyên gia kinh tế Trần Thăng Long chia sẻ, Nghị quyết 05 quy định doanh nghiệp làm sàn giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng.

Trong đó, ít nhất 65% vốn do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn; trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn. Nghị quyết này thể hiện việc Chính phủ muốn quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp thị trường tài sản mã hóa.

Theo ông Long, mức vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng là cực kỳ cao, tương đương vốn của nhiều ngân hàng thương mại tầm trung. Điều này thể hiện, Chính phủ chỉ cho phép những doanh nghiệp có tiềm lực thật sự, có năng lực quản trị rủi ro cũng như có khả năng chịu trách nhiệm.

“Chính phủ muốn ngăn chặn ngay từ đầu các mô hình sàn ảo, đầu tư mạo hiểm, lừa đảo hoặc thao túng thị trường vốn đã xảy ra trong lĩnh vực crypto trên thế giới, ông Long nói.

Cũng theo ông Long, Nghị quyết 05 cũng thể hiện sự khuyến khích của Chính phủ đối với các định chế tài chính chính thống, có giám sát và chuẩn mực trong việc quản trị rủi ro. Những định chế tài chính này sẽ đảm bảo tính minh bạch, quản lý tài sản số chuyên nghiệp, giúp người dân, nhà đầu tư giao dịch an toàn.

Số liệu từ Chainalysis cho thấy, châu Á - Thái Bình Dương là khu vực giao dịch tài sản mã hóa phát triển nhanh nhất thế giới. Trong đó, Việt Nam hiện đứng thứ 3 trong khu vực với dòng vốn tài sản mã hóa vào thị trường vượt 220 tỷ USD, tăng 55% so với năm trước đó. Điều này phản ánh rõ nhu cầu lớn trong chuyển tiền, tiết kiệm và ứng dụng trong các dịch vụ số.

Tuy nhiên, theo Chainalysis, phần lớn hoạt động của các nhà đầu tư Việt Nam vẫn diễn ra trên các sàn quốc tế. Điều này không chỉ gây thất thu thuế mà còn ảnh hưởng đến công tác phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố (AML/CFT) và tội phạm công nghệ cao, đặt ra yêu cầu sớm hình thành thị trường trong nước minh bạch, có kiểm soát và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.