Cấp phép dịch vụ tài sản mã hoá: Bộ Tài chính thông tin mới nhất

(VTC News) -

Chiều 3/10, tại Họp báo thường kỳ Bộ Tài chính quý III, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành, Bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai, liên quan đến khung pháp lý, chính sách thuế, quy trình thu nộp thuế...

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng, đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ đăng ký chính thức. Một số đơn vị có bày tỏ quan tâm, trao đổi kỹ thuật với cơ quan quản lý để nắm rõ điều kiện, yêu cầu trước khi gửi đề xuất.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để sớm ban hành các quy định chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đề xuất chính thức.

Thông tin thêm về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Hà Duy Tùng cho biết, cơ quan đang soạn thảo văn bản hướng dẫn liên quan đến bộ tiêu chí và quy trình cấp phép, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đối với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Việc thí điểm được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, minh bạch, có kiểm soát, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường tài sản mã hoá.

Thời gian thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong vòng 5 năm. (Ảnh minh hoạ).

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, thời gian thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong vòng 5 năm. Doanh nghiệp muốn được cấp phép phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng, toàn bộ bằng VND.

Cơ cấu vốn yêu cầu tối thiểu 65% do các tổ chức góp vốn, trong đó trên 35% đến từ ít nhất hai định chế như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ.

Doanh nghiệp cũng bị hạn chế về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài ở mức tối đa 49%.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu cao về an ninh, an toàn hệ thống. Các tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ thông tin cấp độ 4, có hệ thống giám sát giao dịch, cơ chế phục hồi dữ liệu và quy trình phòng, chống rửa tiền. Tổ chức vi phạm hoặc để xảy ra mất mát tài sản có trách nhiệm bồi thường cho nhà đầu tư.