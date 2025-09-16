Vì sao nhiều phụ nữ thà ế còn hơn hẹn hò với đàn ông thấp bé?

(VTC News) -

Tromg chuyện hẹn hò, có một rào cản vô hình mà không ít quý ông phải đối mặt, đó là chiều cao. Điều này nghe qua tưởng chỉ là một tiêu chí nhỏ nhặt, nhưng thực tế lại trở thành “vòng loại” đầu tiên và khắc nghiệt nhất với nhiều phụ nữ. Thậm chí, nhiều quý cô thẳng thắn thừa nhận rằng họ không bao giờ hẹn hò với đàn ông cao dưới 1m72.

Chuyên gia tư vấn tình cảm người Anh Tracey Cox, người có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu hành vi hẹn hò, đã trò chuyện với nhiều phụ nữ để tìm hiểu vì sao họ đặt nặng tiêu chí này đến vậy. Những chia sẻ thẳng thắn của họ hé lộ một sự thật "cay đắng" nhưng khó phủ nhận: Định kiến về chiều cao không chỉ tồn tại mà còn có thể ảnh hưởng đến sự tự tin, thậm chí là cả cuộc sống của nhiều đàn ông.

Chuyên gia tư vấn tình cảm người Anh Tracey Cox.

Vì sao vài centimet lại quan trọng đến vậy?

Trên các ứng dụng hẹn hò, số liệu thống kê đã nói thay cho tất cả, gần 50% phụ nữ muốn bạn trai cao hơn mình, tốt nhất từ 1m80 trở lên. Những người đàn ông chạm ngưỡng này có tỷ lệ được ghép đôi cao hơn tới 40%.

Trong khi đó, chiều cao trung bình của nam giới ở Anh và Mỹ là khoảng 1m75. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều quý ông đã “thua ngay từ vòng gửi xe” chỉ vì thiếu vài centimet. Ở Mỹ, chỉ có 4% cặp đôi mà đàn ông thấp hơn phụ nữ – con số nhỏ đến mức cho thấy khoảng cách này khó lòng san lấp.

Câu hỏi đặt ra là tại sao chi tiết hình thức này lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến lựa chọn tình cảm? Theo các chuyên gia tâm lý, điều này bắt nguồn từ tiến hóa và bản năng sinh tồn. Trong tiềm thức, người đàn ông cao lớn đồng nghĩa với sức mạnh, khả năng bảo vệ và địa vị xã hội cao hơn. Cảm giác được “bao bọc” khi ở cạnh người cao hơn tạo ra cảm giác an toàn bản năng mà nhiều phụ nữ khó cưỡng lại.

Không chỉ vậy, đàn ông cao còn được coi như một biểu tượng thành công của nữ giới. Trong mắt nhiều người, đi bên cạnh một chàng trai cao ráo giống như cách phụ nữ “khoe” sức hút của mình với xã hội.

Những nghiên cứu về “hội chứng người lùn” càng làm vấn đề thêm tồi tệ. Một số kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông thấp thường có xu hướng nóng nảy hoặc cố gắng khẳng định bản thân để bù đắp cho chiều cao khiêm tốn.

Tuy nhiên, các thống kê cho thấy một nghịch lý: Đàn ông thấp thường là những người chồng tốt hơn. Họ kết hôn muộn hơn, nhưng lại có tỷ lệ duy trì hôn nhân hạnh phúc lâu dài cao hơn so với đàn ông cao.

Nữ thần màn ảnh Hollywood Zendaya và vị hôn phu thấp hơn cô một chút, Tom Holland.

Vì sao nhiều phụ nữ từ chối hẹn hò với đàn ông thấp?

Qua trò chuyện, Tracey Cox tổng hợp những “lời thú nhận” thẳng thắn từ phụ nữ:

- Không cảm thấy nữ tính khi ở bên người thấp hơn: Một số phụ nữ chia tay bạn trai chỉ vì không muốn trở thành “người to lớn hơn” trong mối quan hệ. Họ thừa nhận cảm giác “kỳ cục” khi bị nhìn nhận khác lạ ngoài xã hội.

- Không thỏa hiệp dù phải cô đơn: Có người khẳng định, đó là “tiêu chí duy nhất” không bao giờ họ bỏ qua, bất kể người đàn ông kia tốt bụng, thông minh hay thành đạt đến đâu.

- Áp lực từ chính đàn ông thấp: Nhiều phụ nữ cao trên 1m70 kể rằng họ từng bị bạn trai thấp hơn cấm đi giày cao gót hoặc yêu cầu ngồi xuống để không lộ chênh lệch chiều cao. Chính sự nhạy cảm ấy khiến họ cảm thấy gò bó.

- Ám ảnh xã hội: Trên mạng xã hội, ngay cả những phụ nữ vốn kín đáo cũng dễ dàng buông lời châm chọc đàn ông thấp. Theo họ, phụ nữ phải chịu đựng tiêu chuẩn ngoại hình quá lâu nên việc “phản công” này là điều dễ hiểu.

- Trải nghiệm thực tế gượng gạo: Nhiều phụ nữ thừa nhận dù hợp tính, hợp nết nhưng cảm giác đi bên cạnh một người thấp hơn khiến họ không thể tiếp tục.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là vẫn có những tiếng nói tích cực. Một số phụ nữ khẳng định, khi người đàn ông thoải mái với chiều cao của mình, họ cũng thấy điều đó chẳng còn quan trọng. “Tôi cao gần bằng chồng, nhưng anh ấy chẳng bao giờ ngại ngần khi tôi đi giày cao gót. Ban đầu có chút lấn cấn, nhưng bây giờ chiều cao không còn là điều tôi nghĩ đến nữa”, một phụ nữ chia sẻ.

Theo Tracey Cox, vấn đề nằm ở sự tự tin, đàn ông thấp nhưng không tự ti thường hấp dẫn hơn nhiều so với đàn ông cao nhưng thiếu bản lĩnh.

Nếu phụ nữ thoải mái bày tỏ lý do “né tránh” thì ở phía bên kia, đàn ông thấp lại chất chứa nỗi buồn khó nói thành lời. Trên các diễn đàn như Reddit, hàng nghìn chủ đề được mở ra chỉ để đàn ông thấp giãi bày sự bất lực.

“Tôi 24 tuổi, chưa từng có bạn gái. Tất cả là do chiều cao”, một người viết. “Đời mà lùn thì còn ý nghĩa gì nữa?”, người khác cay đắng bình luận. Thậm chí, không ít người từng nảy sinh ý định tự tử vì cảm thấy bị xã hội từ chối ngay cả khi họ có ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt và đời sống lành mạnh.

Các nghiên cứu khoa học củng cố thực tế rằng, cứ thêm 1 inch (2,5cm) chiều cao, lương trung bình của đàn ông lại tăng 1,8%. Người cao từ 1m80 trở lên thường kiếm nhiều hơn khoảng 10% mỗi năm so với người dưới 1m70.

CEO trong các tập đoàn lớn thường có chiều cao trung bình vượt xa nam giới bình thường. Chiều cao gắn liền với hình ảnh “quyền lực, trí tuệ và uy tín”. Trên ứng dụng hẹn hò, đa số phụ nữ đặt ra chiều cao tối thiểu 1m80, đồng nghĩa với việc hàng triệu đàn ông bị loại khỏi “cuộc chơi” ngay từ đầu. Hệ quả là đàn ông thấp dễ rơi vào trầm cảm, lo âu và mặc cảm nam tính.

Định kiến khắc nghiệt đến mức nhiều nam giới chấp nhận đau đớn, tốn kém để cao thêm. Thổ Nhĩ Kỳ trở thành điểm đến phẫu thuật kéo dài chân nổi tiếng với chi phí từ 20.000 – 80.000 bảng Anh (khoảng 700 triệu đồng - 2,8 tỷ đồng).

Trong quy trình khắc nghiệt này, bác sỹ cưa đứt xương đùi hoặc xương chày, đặt khung vít kim loại và kéo giãn dần khoảng 1mm mỗi ngày, phần mô xương mọc ra để nối liền khoảng cách này giúp chân dần dài ra. Để tăng 5cm chiều cao, bệnh nhân cần ít nhất hai tháng. Quá trình hồi phục kéo dài cả năm, kèm theo nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương thần kinh hoặc tệ nhất là mất khả năng đi lại.

Thế nhưng, ngày càng nhiều đàn ông vẫn tìm đến biện pháp này chỉ để có cơ hội xóa đi rào cản vô hình mang tên chiều cao.