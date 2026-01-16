Chuyên gia dinh dưỡng 89 tuổi hé lộ bí quyết ăn uống giúp sống khỏe

(VTC News) -

Theo Today, ở tuổi 89, bà Marion Nestle vẫn tiếp tục làm việc, viết sách và được xem là một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, bà tập trung nghiên cứu tác động của thực phẩm với sức khỏe cũng như cách ngành công nghiệp thực phẩm ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của xã hội.

Bà Nestle nhấn mạnh rằng chìa khóa của dinh dưỡng lành mạnh là ăn đa dạng nhiều nhóm thực phẩm khác nhau. (Ảnh: Today)

Nữ chuyên gia dinh dưỡng cho biết bà không thích được hỏi rằng “ăn gì trong một ngày” bởi chế độ ăn của bà thay đổi liên tục theo từng ngày. Hơn nữa, bà Nestle cũng thừa nhận mình không ăn nhiều và hiếm khi thấy đói. Tuy vậy, bà vẫn chia sẻ những điểm chính trong thực đơn hằng ngày cùng các nguyên tắc ăn uống mà bà theo đuổi trong suốt nhiều năm qua.

Theo bà Nestle, dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh là yếu tố chính giúp bà sống thọ. Những lời khuyên đơn giản của bà về ăn uống lành mạnh gồm tránh các thực phẩm siêu chế biến có chứa thành phần nhân tạo, ưu tiên ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật và tiêu thụ mọi thứ ở mức độ vừa phải.

Bà cho rằng yếu tố di truyền không đóng vai trò lớn trong trường hợp của mình. Lý do, cha bà bị thừa cân, nghiện hút thuốc lá và qua đời vì đau tim ở tuổi 47.

Do chỉ cảm thấy đói vào cuối buổi sáng nên bà thường dùng bữa đầu tiên trong ngày vào khoảng 11 giờ hoặc muộn hơn. Bà chọn món đơn giản như ngũ cốc ít chế biến kết hợp cùng trái cây.

Bữa trưa của bà Nestle thường xoay quanh bánh mì kẹp hoặc các món salad theo chế độ ăn giàu thực vật. Bữa tối cũng được giữ ở mức nhẹ nhàng, chủ yếu là salad.

Chuyên gia dinh dưỡng 89 tuổi đặc biệt đề cao các bữa ăn nấu tại nhà, bởi điều này giúp kiểm soát tốt thành phần và lượng gia vị sử dụng. Theo bà, ngay cả những món salad hay rau mua sẵn cũng thường chứa nhiều calo, chất béo, đường và muối hơn so với thực phẩm tự chuẩn bị - yếu tố quan trọng để sống khỏe và hướng tới trường thọ.

Trong danh sách mua sắm hằng ngày của nữ chuyên gia dinh dưỡng 89 tuổi có các loại quả mọng, rau làm salad như xà lách, cà rốt, ớt chuông, cùng ngũ cốc, trứng, sữa, sữa chua và phô mai. Bà vẫn ăn thịt, nhưng với lượng hạn chế.

Bà Nestle hiếm khi mua đồ ăn vặt chế biến sẵn. Theo bà, trái cây tươi, cà rốt và các loại hạt là những lựa chọn ăn nhẹ lành mạnh hơn. Trong trường hợp phải mua thực phẩm đóng gói, bà ưu tiên sản phẩm có thành phần ngắn gọn, ít muối và ít đường.

Bên cạnh chế độ ăn uống, thói quen vận động của bà Nestle khá đơn giản. Bà không đến phòng gym mà duy trì hoạt động thể chất thông qua việc đi bộ và leo cầu thang khi sử dụng tàu điện ngầm mỗi ngày.