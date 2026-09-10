Chưởng môn Thanh Thành tái xuất, đối đầu cao thủ Thiết Bố Sam

(VTC News) -

Màn tỷ thí võ thuật tưởng như chỉ có trong truyện kiếm hiệp xuất hiện ngoài đời thực. Chưởng môn phái Thanh Thành - phái võ nổi tiếng trong các tiểu thuyết của Kim Dung - so tài với cao thủ Thiết bố sam - một trong những tuyệt kỹ của võ thuật Thiếu Lâm.

Tối 30/9, một trong những sự kiện được chú ý nhiều nhất của giới võ thuật Trung Quốc là giải vô địch võ thuật đối kháng chuyên nghiệp Hải Đăng Võ Hồn diễn ra. với tâm điểm nằm ở cuộc đối đầu đỉnh cao đầu tiên giữa hai dòng ngoại gia khí công chính thống.

Lý Hâm, đệ tử truyền thừa Hải Đăng môn, người tự xưng “Vua chịu đòn số 1 thế giới”, sẽ đối đầu với Hà Đạo Quân, truyền nhân di sản văn hóa phi vật thể phái Thanh Thành, được gọi là “Đệ nhất ngoại gia khí công Trung Quốc”. Đây là cuộc đối thoại võ lâm đã bị trì hoãn suốt nhiều thập kỷ.

Hà Đạo Quân được gọi là “Đệ nhất ngoại gia khí công”

Hà Đạo Quân là chưởng môn Thanh Thành Long Môn Thái Cực. Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông đã gắn bó với ngoại gia khí công suốt nhiều thập kỷ. Những video quay cảnh ông dùng đầu đập đá lớn, dùng tay chặt hòn cuội từng gây sốt khắp mạng xã hội, toàn bộ công phu đều là thực lực khổ luyện mà ra. Hà Đạo Quân tập luyện đến nỗi đầu và bàn tay ông nổi đầy những vết chai.

Hà Đạo Quân là võ sư nổi tiếng ở Trung Quốc

Hà Đạo Quân sinh năm 1963 tại Thành Đô, xuất thân từ một gia đình lao động bình thường không có truyền thống võ thuật. Năm 5 tuổi, ông bắt đầu tập võ sau khi thấy anh trai luyện Thái Cực Quyền. Năm 1983, ông bái Tào Minh Tiên làm sư phụ và theo học võ thuật phái Thanh Thành. Ông sau này trở thành chưởng môn phái Thanh Thành Long Môn Thái Cực, trở thành võ sư cấp sáu quốc gia và giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Võ thuật Thanh Thành thuộc Hiệp hội Wushu Tứ Xuyên.

Hà Đạo Quân nhiều lần biểu diễn tuyệt kỹ của mình

Hà Đạo Quân được biết đến với việc luyện ngạnh khí công, đặc biệt là “Tam hoa tụ đỉnh thần công”. Ông cho biết những vết chai trên đầu và tay hình thành qua quá trình luyện nội công và ngoại công. Năm 2001, Hà Đạo Quân từng gửi lời thách đấu Mike Tyson, tuyên bố tự tin có thể đánh bại Tyson nếu không bị giới hạn bởi luật thi đấu, nhưng trận đấu không diễn ra.

Năm 2024, Hà Đạo Quân gây chú ý khi tái xuất tại sự kiện võ thuật Quanfeng Warrior Road Series ở Thành Đô, Trung Quốc. Ông cùng vợ, Tiên Tôn Lệ, biểu diễn võ thuật truyền thống và nhận được sự quan tâm lớn trên Douyin. Đáng chú ý, võ sư “Thiết sa chưởng” Tôn Lôi cũng tham gia biểu diễn cùng Hà Đạo Quân. Trong một tiết mục, Tôn Lôi dùng chân đá mạnh vào chân phải của Hà Đạo Quân nhưng sau đó ôm chân, tỏ ra đau đớn. Một đoạn clip còn cho thấy Tôn Lôi quỳ lạy và được cho là bái Hà Đạo Quân làm sư phụ vì khâm phục võ công.

Lý Hâm biểu diễn tiết mục “trồng cây chuối” trên vật nhọn

Trong khi đó Lý Hâm tự tin sở hữu Thiết Bố Sam hộ thể. Khả năng chịu đòn của ông đã được kiểm chứng vô số lần qua các chương trình truyền hình. Đặc biệt, Lý Hâm từng nhiều lần biểu diễn tiết mục trồng cây chuối bằng đầu trên cây đinh nhọn trong nhiều năm qua.

Trong những năm gần đây, Lý Hâm đăng tải video cho người khác đánh mình lên Douyin, nhằm thể hiện khả năng chịu đòn. Trên trang Douyin cá nhân, Lý Hâm viết ở phần tiểu sử: “Người giữ 3 kỷ lục Guinness thế giới, siêu sao võ thuật quốc tế từng được hơn 100 đài truyền hình trong và ngoài nước phỏng vấn riêng, Vua chịu đòn số 1 thế giới - Lý Hâm, Vua trồng cây chuối số 1 thế giới - Lý Hâm. Cơ bụng chịu đòn của Đại sư Lý Hâm thiên hạ vô địch, ai đấm gục Lý Hâm trong 10 đấm sẽ nhận thưởng 15 triệu NDT. Không phục thì đến đây nghênh chiến!”.

Lý Hâm tình nguyện để người khác đánh mình

Cuộc so tài của Lý Hâm và Hà Đạo Quân nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và cư dân mạng Trung Quốc. Trang QQ viết về cuộc so tài giữa hai cao thủ này: “Một bên là Thiết Đầu Công Thanh Thành, một bên là Thiết Bố Sam của phái Hải Đăng. Hai cao thủ ngoại gia khí công đất Tứ Xuyên sẽ không còn khẩu chiến từ xa hay so tài qua video nữa, mà sẽ chạm trán trực tiếp ngay trên đài đấu. Ai cứng hơn? Cuộc so tài này sẽ đưa ra câu trả lời trực diện nhất”.