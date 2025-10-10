Người cha bơi 4 tiếng giữa dòng nước lũ ở Thái Nguyên, tiếp tế đồ ăn cho con gái

(VTC News) -

Người đàn ông bơi suốt 4 tiếng, mang từng túi lương thực cho con gái đang mắc kẹt nhiều ngày trong vùng ngập ở Thái Nguyên. (Video: Đình Hoàn)

Ngày 10/10, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi ôm theo thùng xốp đựng đồ ăn tiếp tế cho con gái ở Thái Nguyên sau 4 tiếng đồng hồ bơi giữa dòng nước lũ chảy xiết.

Clip nhanh chóng thu hút gần 10 triệu lượt xem, hơn 90.000 lượt tương tác. Hàng nghìn người bình luận đầy xúc động về tình cảm thiêng liêng của bố dành cho con gái, về việc tình thân trở thành sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người trong clip là ông Nguyễn Văn Hiển (sinh năm 1957, trú tại dốc Vân Cơ, tỉnh Phú Thọ). Ông Hiển có ba người con, gồm hai trai và một gái. Con gái lớn của ông đã lập gia đình và sinh sống tại Thái Nguyên nhiều năm nay.

Ông Hiển mang đồ ăn tiếp tế cho con gái sau 4 tiếng bơi trong nước lụt.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Hiển cho biết, những ngày qua, khi mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của Thái Nguyên ngập sâu, phường Phan Đình Phùng nơi con gái lớn của ông và chồng con sinh sống cũng bị cô lập.

“Từ ngày 7/10, tôi không gọi được điện thoại cho gia đình con gái ở Thái Nguyên, mạng ở chỗ gia đình con gái ở cũng mất. Cả nhà nóng ruột, không biết tình hình bên đó ra sao. Tôi chỉ nghĩ, con gái và mấy đứa cháu nhỏ chắc đang thiếu ăn, thiếu nước, nên quyết định phải xuống tận nơi”, ông Hiển chia sẻ.

Sáng 8/10, ông Hiển bắt xe khách từ Việt Trì sang Thái Nguyên, mang theo vài gói lương khô, chai nước, sạc dự phòng và ít thuốc men. Khi đến khu vực đường Bắc Nam – trung tâm tỉnh Thái Nguyên, nước ngập sâu gần ngang ngực, hàng nghìn người dân đang chờ cứu hộ, đường giao thông hoàn toàn bị chia cắt.

“Nhìn cảnh đó tôi không đành. Tôi xin đi nhờ ca nô nhưng họ đang cứu người già và trẻ nhỏ nên không thể giúp. Tôi mới lấy túi nylon gói đồ ăn lại, bỏ vào thùng xốp để làm phao, rồi men theo dòng nước mà đi bộ, chỗ nào sâu quá thì phải bơi”, ông Hiển kể.

Nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên bị nước cô lập từ ngày 7-9/10.

Theo chia sẻ của người đàn ông này, hành trình tiếp tế đồ ăn cho con gái kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, trong dòng nước lạnh và nhiều chỗ chảy xiết. Có lúc ông trượt chân ngã, có đoạn phải bám vào hàng rào, có lúc thùng xốp suýt bị cuốn đi.

“Tôi chỉ nghĩ, cố thêm chút nữa sẽ đến được nhà con”, ông nói, giọng vẫn còn run khi nhớ lại.

Đến giữa trưa, ông Hiển kiệt sức, may mắn gặp nhóm cứu hộ cùng dân quân địa phương, được họ đưa lên xuồng. Sau khi nghỉ ngơi, ông được hỗ trợ tiếp cận khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám, nơi gia đình con gái đang ở.

“Thấy bố xuất hiện, con tôi xúc động không nói lên lời. Tôi chỉ kịp trao đồ ăn, dặn giữ an toàn rồi quay ra ngay, sợ nước dâng tiếp”, ông kể.

Sau khi nước rút, từng đống rác thải khổng lồ ngổn ngang, lớp bùn nâu đặc sệt phủ kín mặt đường; mùi ẩm mốc nặng nề bao trùm khắp các khu phố ở Thái Nguyên.

Đến chiều 9/10, khi trở về Phú Thọ, ông Hiển vẫn chưa hết bàng hoàng: “Giờ tôi chỉ mong nước rút sớm để con cái ổn định. Hôm đó tôi liều thật, nhưng nếu lại rơi vào hoàn cảnh ấy, chắc tôi vẫn làm vậy thôi”.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 10/10, thiệt hại do bão số 11 Matmo và ngập lụt sau bão tại Thái Nguyên ước tính khoảng 2.120 tỷ đồng. Mưa lũ khiến 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích và 2 người bị thương.