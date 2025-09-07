Chứng khoán tuần tới: Giai đoạn điều chỉnh sau khi đạt đỉnh lịch sử

(VTC News) -

Kết tuần giao dịch đầu tiên của tháng 9, VN-Index dừng ở mức 1.666 điểm, giảm 0,91% so với tuần trước - rời khỏi đỉnh lịch sử 1.700 điểm. VN30 giảm về 1.845 điểm trong khi HNX Index cũng lùi về 280 điểm.

Dự đoán về chứng khoán tuần tới, Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhận định thị trường có tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn khi bắt đầu vào tháng 9. Thông thường, sau giai đoạn tăng mạnh, vượt đỉnh lịch sử, thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh, tích lũy, kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử đã vượt lên.

Chính vì vậy, nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Ông Nguyễn Tấn Phong, chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree, cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam mang lại khá nhiều bất ngờ cho nhà đầu tư trong tuần giao dịch đầu tháng 9.

Chứng khoán tuần tới: Bước vào giai đoạn điều chỉnh sau khi đạt đỉnh lịch sử.

Tiếp nối đà tăng tích cực ở tuần trước kỳ nghỉ lễ, VN-Index mở đầu tháng với 2 phiên tăng điểm liên tiếp. Dòng tiền có sự chuyển dịch từ nhóm ngân hàng sang nhóm cổ phiếu khác như thép, BĐS, hay nhóm midcap.

Tuy nhiên, giữa lúc thị trường hừng hức khí thế khi đã có lúc vượt đỉnh thời đại và chạm mốc 1.711 điểm , nhưng chỉ trong 30 phút cuối phiên chiều thứ 6, đặc biệt trong ATC, áp lực chốt lời đồng loạt đã khiến cho VN-Index bất ngờ bay tới 40 điểm, dù cho không có thông tin tiêu cực nào được đưa ra.

Nhận định xu hướng trong tuần tới, ông Phong dự đoán, về kỹ thuật, VN-Index có hỗ trợ ở khu vực 1.645 điểm và nếu trụ được ở mức này, thị trường chứng khoán có thể sẽ có nhịp hồi kỹ thuật và tích lũy ở quanh vùng 1.670 điểm của VN-Index. Mặc dù vậy, trong kịch bản tiêu cực hơn nếu có thông tin xấu được đưa ra, VN-Index có thể sẽ có nhịp chỉnh về 1.580-1.600 điểm.

"Các nhà đầu tư nên chủ động quản trị danh mục, đưa tỷ lệ cổ phiếu về ngưỡng an toàn đồng thời không nên giải ngân mới trong giai đoạn hiện tại. Bên cạnh các yếu tố nội tại, nhà đầu tư cũng cần theo dõi các sự kiện quốc tế có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán toàn cầu, và từ đó tác động đến Việt Nam", ông Phong lưu ý.

Đồng quan điểm, công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cũng cho rằng, VN-Index đang giao dịch ở vùng đỉnh lịch sử, xác suất cần có một nhịp điều chỉnh sau hơn 4 tháng tăng điểm là khá cao.

Theo CSI, trong phiên giao dịch cuối tuần qua với áp lực bán dâng cao khiến VN-Index giảm sâu, xóa bỏ nỗ lực tăng điểm của 5 phiên phiên trước đó là dấu hiệu cảnh báo khá mạnh cho thấy xu hướng điều chỉnh có thể xảy ra.

"Quan điểm thận trọng, nhà đầu tư chưa vội quay lại vị thế mua ròng cổ phiếu sớm, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi vùng điều chỉnh cân bằng để có điểm mua an toàn", chứng khoán CSI nhận định

Trong khi đó, công ty Chứng khoán BETA lại cho rằng, thay vì lo lắng trước những nhịp rung lắc, nhà đầu tư nên coi đây là “khoảng nghỉ cần thiết” để chuẩn bị cho những cơ hội bứt phá tiếp theo.

Thanh khoản có dấu hiệu chùng xuống cũng là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang lựa chọn, sẵn sàng dịch chuyển sang những nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng dài hạn. Do đó, chiến lược hợp lý nhất lúc này là giữ tâm thế thận trọng nhưng linh hoạt: hạn chế mua đuổi ở vùng giá cao, ưu tiên giải ngân có chọn lọc vào các cổ phiếu dẫn dắt. Ngoài ra, có thể hạ tỷ trọng ở những mã đã tăng nóng.

Chuyên gia đến từ Chứng khoán Asean cũng cho rằng, chỉ số thị trường sẽ tiếp tục rung lắc, biến động trong ngắn hạn trước ảnh hưởng của cung chốt lời, đặc biệt từ khối ngoại. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số là khu vực 1.630 – 1.650 trong khi vùng kháng cự gần là 1.680 – 1.690 điểm.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu chỉ nên duy trì vị thế hiện tại đối với các đại diện có giá vốn an toàn và đang có xung lực tăng mạnh.

Trong khi đó, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt cao có thể quan sát và chờ đợi các điểm giải ngân mới với các nhóm cổ phiếu mang tính chất dẫn dắt. Việc mua mới chỉ nên thực hiện theo hướng giải ngân từng phần.