(VTC News) -

Theo số liệu từ đơn vị này, Hà Nội ghi nhận khoảng 28.900 giao dịch bất động sản trong quý II/2025, tăng 56% so với quý trước. Trong đó, giao dịch thứ cấp (việc mua bán, chuyển nhượng các bất động sản đã qua sử dụng, không phải là giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư) chiếm 20.400 căn, gấp 2,4 lần sơ cấp (8.500 căn).

Trong đó, căn hộ cao tầng tiếp tục là phân khúc sôi động nhất, với hơn 17.100 căn được mua bán (gồm cả sơ cấp và thứ cấp), tăng 107% so với quý trước. Trong khi nguồn cung sơ cấp mở mới giảm thì giao dịch thứ cấp tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng tới 84% so với quý trước, đạt 9.400 căn nhờ quỹ hàng chuyển nhượng dồi dào, giá bán đa dạng và phù hợp hơn với khả năng chi trả của nhiều người mua ở thực.

Khu vực có nhiều giao dịch nhất là khu Tây Hà Nội khi chiếm tới 50% lượng giao dịch thứ cấp trong quý II/2025.

Lý giải điều này, ông Trần Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group - cho biết, sự dịch chuyển sang thị trường thứ cấp trong quý II không chỉ đơn thuần là phản ứng tạm thời trước sự thiếu hụt nguồn cung trung cấp mới mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thị trường chuyển nhượng trong việc duy trì thanh khoản.

Chung cư đã qua sử dụng hút khách. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Bên cạnh đó, sự dịch chuyển này là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng - từ việc vắng bóng dự án trung cấp - bình dân, giá sơ cấp tăng cao, cho tới tâm lý thận trọng hơn của người mua.

Như vậy, có thể xem giao dịch thứ cấp đang trở thành "van xả" giúp cân bằng thị trường trong bối cảnh nguồn cung sơ cấp lệch pha. Với đà phục hồi mạnh mẽ trong quý II và lượng lớn căn hộ bàn giao dự kiến trong nửa cuối năm, giao dịch thứ cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò động lực chính, giữ nhịp cho thị trường bất động sản Hà Nội trong suốt năm 2025.

Một khảo sát mới đây của Công ty PropertyGuru Việt Nam cũng cho thấy, thị trường chung cư thứ cấp tại Hà Nội đang ghi nhận làn sóng tăng giá trở lại. Theo đó, nhiều dự án lớn như Vinhomes Smart City, An Bình Plaza, Home City và Hà Nội Center Point đều chứng kiến mức tăng giá từ 150 - 350 triệu đồng/căn chỉ trong vòng một tháng gần đây.

Tại đại đô thị Vinhomes Smart City (phường Tây Mỗ), các căn hộ 1 phòng ngủ +1 tại phân khu Sapphire đã tăng giá từ 3,1 - 3,2 tỷ đồng lên 3,3 - 3,5 tỷ đồng/căn. Căn hộ 2 phòng ngủ 1 vệ sinh tăng từ 3,6 - 3,7 tỷ lên 3,8 - 4 tỷ đồng/căn; loại 2 phòng ngủ +1 tăng từ 4 - 4,2 tỷ lên 4,2 - 4,4 tỷ đồng/căn. Xu hướng tăng giá cũng diễn ra ở các phân khu Tonkin, Masterise và Imperia.

Tại dự án An Bình Plaza, căn hộ 2 phòng ngủ 1 vệ sinh (sở hữu 50 năm) tăng từ 3,3 - 3,5 tỷ lên 3,6 - 3,8 tỷ đồng/căn. Những căn diện tích 55m², sở hữu lâu dài, từng được chào bán ở mức 4,3 - 4,4 tỷ đồng sau Tết, nay phổ biến ở mức 4,6 - 4,7 tỷ đồng/căn, có nơi rao đến 5 tỷ. Các căn 3 phòng ngủ tại đây cũng ghi nhận mức tăng tương ứng.

Ở Home City, căn hộ 2 phòng ngủ 2 vệ sinh diện tích hơn 70m² tăng từ 6,2 - 6,3 tỷ lên 6,5 - 6,7 tỷ đồng/căn. Dự án Hà Nội Center Point cũng không còn căn nào dưới 6 tỷ đồng/căn như thời điểm sau Tết Nguyên đán.