Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, miền núi Đà Nẵng hứng 3 trận động đất

(VTC News) -

Ngày 17/9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) phát đi thông báo về 3 trận động đất xảy ra ở miền núi Đà Nẵng.

Cụ thể, lúc 10 giờ 41 phút 33 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.171° vĩ Bắc - 108.230° kinh Đông, xã Trà Giáp, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, khu vực miền núi Đà Nẵng xảy ra liên tiếp 3 trận động đất. (Ảnh minh họa)

Tiếp đến, lúc 10 giờ 52 phút 17 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.209° vĩ Bắc - 108.166° kinh Đông, khu vực xã Trà Tân, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Sau đó, lúc 11 giờ 23 phút 20 giây, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.124° vĩ Bắc - 108.111° kinh Đông), khu vực xã Trà Tập, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cả 3 trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

“Thời điểm xảy ra động đất, tôi đang ngồi làm việc ở trụ sở cơ quan và thấy rung cả ghế. Người dân địa phương nhắn tin cho tôi và cũng chia sẻ là cảm nhận được rung lắc” - một lãnh đạo UBND xã Trà Tập cho hay.