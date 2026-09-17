  • logo
Xuất bản ngày 17/09/2026 12:54 PM
Xuất bản ngày 17/09/2026 12:54 PM

Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, miền núi Đà Nẵng hứng 3 trận động đất

Thanh Ba
Thanh Ba
(VTC News) -

Trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, khu vực miền núi Đà Nẵng xảy ra liên tiếp 3 trận động đất.

Ngày 17/9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) phát đi thông báo về 3 trận động đất xảy ra ở miền núi Đà Nẵng.

Cụ thể, lúc 10 giờ 41 phút 33 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.171° vĩ Bắc - 108.230° kinh Đông, xã Trà Giáp, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, khu vực miền núi Đà Nẵng xảy ra liên tiếp 3 trận động đất. (Ảnh minh họa)

Trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, khu vực miền núi Đà Nẵng xảy ra liên tiếp 3 trận động đất. (Ảnh minh họa)

Tiếp đến, lúc 10 giờ 52 phút 17 giây, một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.209° vĩ Bắc - 108.166° kinh Đông, khu vực xã Trà Tân, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Sau đó, lúc 11 giờ 23 phút 20 giây, một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.124° vĩ Bắc - 108.111° kinh Đông), khu vực xã Trà Tập, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Cả 3 trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

“Thời điểm xảy ra động đất, tôi đang ngồi làm việc ở trụ sở cơ quan và thấy rung cả ghế. Người dân địa phương nhắn tin cho tôi và cũng chia sẻ là cảm nhận được rung lắc” - một lãnh đạo UBND xã Trà Tập cho hay.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Xem thêm