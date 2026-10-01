Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Năm 1908, Cụ bị thực dân Pháp bắt, đày ra Côn Đảo 13 năm. Sau khi được trả tự do, Cụ tiếp tục hoạt động yêu nước, sáng lập và điều hành báo Tiếng Dân tại Huế, dùng ngòi bút đấu tranh cho lẽ phải, cổ vũ tinh thần yêu nước và bảo vệ quyền lợi của Nhân dân.