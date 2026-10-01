Thời sự Chính trị Xuất bản ngày 01/10/2026 11:36 AM Xuất bản ngày 01/10/2026 11:36 AM Chủ tịch Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng Sáng 1/10, tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026).Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng.Cụ Huỳnh Thúc Kháng sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng. Năm 1900, Cụ đỗ Giải nguyên và năm 1904 đỗ Tiến sĩ. Không chọn con đường làm quan, Cụ cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp khởi xướng và lãnh đạo phong trào Duy Tân ở Quảng Nam.Năm 1908, Cụ bị thực dân Pháp bắt, đày ra Côn Đảo 13 năm. Sau khi được trả tự do, Cụ tiếp tục hoạt động yêu nước, sáng lập và điều hành báo Tiếng Dân tại Huế, dùng ngòi bút đấu tranh cho lẽ phải, cổ vũ tinh thần yêu nước và bảo vệ quyền lợi của Nhân dân.Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ được ủy nhiệm điều hành công việc của Chính phủ.Cuối năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh Thúc Kháng làm Đặc phái viên của Chính phủ vào miền Trung, thực hiện nhiệm vụ vận động Nhân dân, giải thích đường lối kháng chiến và củng cố niềm tin vào cách mạng. Ngày 21/4/1947, Cụ qua đời tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Cuộc đời cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng về lòng yêu nước, khí tiết, tinh thần dấn thân và phụng sự Tổ quốc.Lê Tuyết(VOV)Link: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-quoc-hoi-du-le-ky-niem-150-nam-ngay-sinh-cu-huynh-thuc-khang-post1337512.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Cụ Hồ trọng dụng, mời cụ Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ Liên hiệp ra sao? Ở tuổi 70, sau hai bức điện từ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lần từ chối chức Bộ trưởng, cụ Huỳnh Thúc Kháng quyết định nhận lời gánh việc nước. Đà NẵngChủ tịch Quốc hộihuỳnh thúc khángChủ tịch Quốc hội Trần Thanh MẫnBình luận
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