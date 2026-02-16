Hồ Gươm kín người chờ ngắm pháo hoa giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Theo kế hoạch, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút vào đêm 17/2 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ). Hoạt động diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn, với tổng cộng 34 trận địa, gồm pháo hoa tầm cao và tầm thấp, phục vụ người dân trong thời khắc chuyển giao năm mới.