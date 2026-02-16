Hồ Gươm kín người chờ ngắm pháo hoa giao thừa Tết Bính Ngọ 2026

Trang chủ
Tối 16/2, hàng nghìn người đổ về khu vực Hồ Gươm, tạo nên cảnh tượng đông kín. Dòng người nô nức vui xuân, chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ.
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng du khách trong và ngoài nước đã có mặt từ sớm để tận hưởng trọn vẹn không khí đón giao thừa giữa lòng Thủ đô.
Theo kế hoạch, TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút vào đêm 17/2 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ). Hoạt động diễn ra tại nhiều địa điểm trên địa bàn, với tổng cộng 34 trận địa, gồm pháo hoa tầm cao và tầm thấp, phục vụ người dân trong thời khắc chuyển giao năm mới.
“Năm nay, tôi đưa gia đình lên khu vực Hồ Gươm từ sớm để tận hưởng không khí mùa xuân. Đồng thời, cả nhà cũng tranh thủ đón giao thừa và thưởng thức màn pháo hoa chào năm mới”, anh Toàn chia sẻ.
Để thưởng thức màn pháo hoa chào mừng năm mới, nhiều người dân đã có mặt từ sớm, chọn những vị trí đẹp quanh khu vực hồ Gươm để theo dõi.
Dù còn gần 2 tiếng nữa mới đến thời khắc chuyển giao năm mới, bờ hồ đã chật kín người trải chiếu, lót giấy ngồi giữ chỗ.
Dịch vụ bán giấy, cho thuê chiếu xuất hiện. Giá mua một tờ giấy để lót chỗ là 10.000 đồng, trong khi giá thuê chiếu dao động ở mức 50.000 đồng/chiếc.
Ghế nhựa cũng được cho thuê với giá từ 50.000 đến 100.000 đồng/chiếc.
“Rút kinh nghiệm dịp Tết Dương lịch, tôi đưa gia đình lên đây sớm hơn để tránh cảnh chen chúc, xếp hàng đông đúc”, anh Minh Huy cho biết.
Sau khi giữ được vị trí thuận lợi để xem pháo hoa, nhiều người dân tranh thủ dùng bữa tối tại chỗ.
Càng gần thời khắc giao thừa, lượng người đổ về khu vực quanh Hồ Gươm càng tăng, không khí trở nên đông đúc hơn.
