Nhặt được 80 triệu đồng chiều 29 Tết, người dân trả lại tiểu thương bán hoa

(VTC News) -

Chiều 16/2 (29 Tết), Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đã trao trả 80 triệu đồng cho một tiểu thương bán hoa không may đánh rơi sau khi được người dân nhặt được, chủ động giao nộp.

Đặng Văn Lắm nhận lại số tiền đã đánh mất. (Ảnh: Công an xã Long Thành)

Trước đó, ông Đặng Văn Lắm (48 tuổi, quê xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) lên Đồng Nai bán hoa Tết tại khu vực chợ mới Long Thành. Đến khoảng 12h20 ngày 29 Tết, sau khi bán hết hàng và chuẩn bị thu dọn về quê, ông Lắm vô tình làm rơi bọc ni lon chứa 80 triệu đồng - toàn bộ số tiền vốn tích góp sau nhiều ngày buôn bán.

Đây là khoản tiền ông dành dụm suốt mùa hoa, gắn với những ngày làm việc vất vả từ sớm đến khuya với mong muốn có cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình. Khi phát hiện bị mất, ông Lắm hoang mang, lo lắng và lập tức đến Công an xã Long Thành trình báo.

Toàn bộ số tiền ông Lắm đánh mất. (Ảnh: Công an xã Long Thành)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, rà soát. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền được tìm thấy khi một người dân (xin giấu tên) chủ động mang đến giao nộp cho cơ quan chức năng để trả lại người đánh rơi.

Trong thời khắc cận kề giao thừa, nhận lại nguyên vẹn 80 triệu đồng, ông Lắm không giấu được xúc động. Với ông, đó không chỉ là tiền vốn, là mồ hôi công sức của cả mùa buôn bán, mà còn là cái Tết của cả gia đình sau một năm lao động vất vả.