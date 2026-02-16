Người dân TP.HCM trải bạt ngồi chờ pháo hoa giao thừa Tết Bính Ngọ

Minh Thư cho biết, năm ngoái là lần đầu cô đón giao thừa ở trung tâm thành phố, cảm nhận được sự sôi động và ấm áp, do đó năm nay cô tiếp tục rủ bạn bè đi cùng. “Cả nhóm tụi mình hẹn nhau từ chiều, đi ăn nhẹ rồi vào đường hoa chụp ảnh, tối nay chắc chắn phải ở lại xem pháo hoa. Không khí đông vui thế này khiến ai cũng thấy rộn ràng hơn”, Minh Thư chia sẻ.