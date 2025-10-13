Chủ tịch Hà Nội nêu nguyên nhân khiến thành phố ngập lụt nặng

(VTC News) -

Ngày 13/10, tại lễ khánh thành nhà máy điện rác Sóc Sơn (xã Trung Giã9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhắc đến vấn đề ngập lụt trên địa bàn thành phố.

Ông Thanh cho biết có nhiều nguyên nhân gây ngập lụt ở Hà Nội thời gian qua, trong đó có nguyên nhân nhiều sông, hồ của thành phố những năm qua không được nạo vét.

"Không phải chúng ta không biết cách làm hay không có tiền mà vì không có chỗ chôn lấp bùn thải theo đúng quy định", Chủ tịch Hà Nội nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Thanh, việc nạo vét bùn sông, hồ nhằm khơi thông dòng chảy, tăng dung tích chứa, giúp tiêu thoát nước nhanh không đơn giản chỉ là việc đào bùn lên mang đi chỗ khác đổ mà phải có chỗ đổ và xử lý theo đúng quy định.

Chủ tịch Hà Nội nêu dẫn chứng Hồ Tây đã có dự án nạo vét nhưng do không có chỗ đổ bùn thải theo đúng quy định nên phải tạm dừng.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tìm quỹ đất, cố gắng trong năm nay giao nhà đầu tư khởi công nhà máy xử lý bùn thải, sau đó thành phố sẽ triển khai dự án khẩn cấp nạo vét sông, hồ.

Cũng tại lễ khánh thành, Chủ tịch TP đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm hoàn thiện quy trình đấu thầu nhà máy rác thứ hai để phối hợp cùng với Nhà máy điện rác Sóc Sơn đào lên toàn bộ bãi rác cũ đã chôn lấp.

"Hiện nay chúng ta có khoảng 1 triệu tấn rác cũ nằm trên một khuôn viên 500 ha đất. Nếu giai đoạn 2 nhà máy điện rác Sóc Sơn cộng với nhà máy mới cùng đi vào hoạt động thì dự kiến trong vòng 5-7 năm Hà Nội sẽ xử lý xong 1 triệu tấn rác đang hiện hữu, đang được chôn, chất như núi ở bãi rác Sóc Sơn", ông Thanh nói.

Ông Thanh hy vọng sau 5 - 7 năm tới, Hà Nội sẽ có khuôn viên 500 ha làm khu vực sinh thái, thể thao phục vụ cho cộng đồng, người dân.