Chủ tịch Hà Nội đến vùng ngập lụt, yêu cầu triển khai ngay các dự án cấp bách

Chiều 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đi kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại xã Đa Phúc và Trung Giã (thuộc huyện Sóc Sơn cũ). Đây là hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân và chính quyền địa phương trong những ngày bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ông Thanh nhấn mạnh, đây là “phép thử” đối với mô hình mới chính quyền địa phương 2 cấp và Luật phòng thủ dân sự, song cũng là dịp để thành phố đánh giá năng lực chỉ huy, phối hợp của các cấp, các ngành trong ứng phó thiên tai. Lãnh đạo thành phố cho biết chưa bao giờ Hà Nội hứng chịu thiên tai kép như vậy, bão chồng bão, lượng mưa đặc biệt lớn.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh kiểm tra tình hình ngập lụt.

Với cơn bão số 10 Bualoi, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh thẳng thắn chỉ ra công tác dự báo và phản ứng ban đầu còn bị động, tuy nhiên lực lượng chức năng của thành phố đã rút kinh nghiệm và chủ động hơn trước bão số 11 (bão Matmo).

Theo đó, trước khi cơn bão số 11 đổ bộ vào đất liền, các địa phương đã xây dựng kịch bản ứng phó, chủ động di dời dân, đảm bảo an toàn nguồn điện, nguồn nước.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng khi nước rút cần nhanh chóng vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống người dân, sớm đưa học sinh trở lại trường.

Chủ tịch Hà Nội đồng ý với các phương án của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô về củng cố đê điều, nâng cấp các trạm bơm...

Đáng chú ý, ông Thanh yêu cầu sở, ngành, địa phương trong tuần tới phải lập danh mục các công trình cấp bách, trình ngay để triển khai thực hiện, trong đó ưu tiên khu vực nội đô và ngoại thành thường xuyên ngập lụt.

"Về tổng thể hệ thống đê của Hà Nội, hai năm qua tôi đã cho kiểm tra toàn diện, tới đây sẽ lập đề án tổng thể về các tuyến đê và đường đấu nối. Việc cấp bách liên quan đến đê điều, trạm bơm nếu thực hiện ngay, mùa mưa năm sau bà con sẽ thấy hiệu quả rõ rệt", Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, làm việc chiều 11/10.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, do ảnh hưởng của bão số 11 và mưa lũ trên các sông, từ ngày 7/10 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 11.790 hộ dân (43.202 người) bị ảnh hưởng. Trong đó, riêng xã Trung Giã có 4.042 hộ (16.417 người) và xã Đa Phúc có 1.713 hộ (7.310 người). Đã có 3.751 hộ (19.714 người) phải sơ tán đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của lũ trên sông Cầu, trên địa bàn 2 xã đã xuất hiện nhiều sự cố.

Tại xã Đa Phúc, một số bờ bao bị sạt trượt, nghiêng đổ khoảng 150m kênh tưới tiêu; 11,97km đê bối, đê bao ngoài đê chính bị tràn, ngập; đoạn đê hữu Cầu (đê cấp III) dài 7,5km bị tràn mặt; xảy ra mạch sủi tại vị trí K22+700 và hiện tượng lún, sụt mái đê tại khu vực K25+740 – K25+830.

Ở xã Trung Giã, lũ đã làm xói cục bộ tuyến đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên dài khoảng 20m; tràn qua 7km đê Đô Tân và 1km đê Vòng Ấm; đồng thời, gây kẹt cánh cống tại một số trạm bơm như: Tiên Tảo, Cẩm Hà, Tân Hưng, Tăng Long...

Đại diện 2 xã Trung Giã và Đa Phúc cũng báo cáo nhận định đây là đợt lũ cao nhất trong lịch sử, nhiều vị trí ngập sâu 1-2m, có nơi bị cô lập hoàn toàn. Nhờ sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng quân đội, công an và người dân, công tác sơ tán, cứu trợ được triển khai kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người.

Hiện nước đang rút, chính quyền địa phương tập trung huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục môi trường, ổn định đời sống và sản xuất.

Tại buổi làm việc, chính quyền 2 xã kiến nghị thành phố sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, thoát nước, đặc biệt là các đoạn đê, kè, cống xung yếu; chỉ đạo các ngành y tế, nông nghiệp hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh sau lũ và hỗ trợ chính sách an sinh cho người dân vùng thiên tai.