Chủ tịch Hà Nội: Khuyến khích tư nhân đầu tư xây ký túc xá, nhà ở cho sinh viên

(VTC News) -

Chiều 24/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo rà soát tổng thể về nhu cầu phát triển của các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội là trung tâm lớn của cả nước về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung nhiều trường đại học, học viện, viện nghiên cứu cùng đội ngũ trí thức, nhà khoa học.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở giáo dục đại học được hình thành từ nhiều năm trước, trong khi quy mô đào tạo, nghiên cứu ngày càng tăng, điều kiện về đất đai và cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, nhiều trường đề xuất thành phố bố trí quỹ đất để mở rộng hoặc xây dựng cơ sở mới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Thành phố ủng hộ, tạo điều kiện để các trường đại học mở rộng không gian phát triển, phù hợp với chiến lược của từng trường và yêu cầu phát triển Thủ đô. Đây không chỉ là giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất mà còn là đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội trong dài hạn.

“Đây là vấn đề lớn, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quy hoạch, đất đai, hạ tầng, nguồn lực đầu tư và định hướng phát triển giáo dục đại học. Vì vậy, không thể chỉ xuất phát từ đề nghị sử dụng đất của từng trường để xem xét riêng lẻ, mà cần có cách tiếp cận tổng thể”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hòa Lạc có vị trí đặc biệt quan trọng, với Đại học Quốc gia Hà Nội, Khu Công nghệ cao cùng các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ. Đây là khu vực có điều kiện phát triển thành một cực lớn về giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thành phố ủng hộ Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh đầu tư, xây dựng và phát triển tại Hòa Lạc, khai thác hiệu quả quỹ đất và hạ tầng đã được Nhà nước đầu tư; đồng thời tăng cường kết nối với Khu Công nghệ cao, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái đại học - khoa học, công nghệ - đổi mới sáng tạo đồng bộ.

Tuy nhiên, Hòa Lạc là một cực quan trọng trong cấu trúc đa cực của Thủ đô, không phải địa điểm duy nhất để giải quyết nhu cầu mở rộng của tất cả các trường. Việc bố trí từng trường, từng ngành và chức năng đào tạo, nghiên cứu cần căn cứ đặc thù chuyên môn, khả năng kết nối hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của từng khu vực.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đối với các cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu mở rộng, thành phố đề nghị rà soát kỹ chiến lược phát triển, xác định rõ nhu cầu thực tế về quy mô, không gian, nguồn lực và lộ trình đầu tư. Đồng thời, đề xuất về đất đai phải gắn với đề án hoặc dự án cụ thể, có nguồn lực và tiến độ triển khai rõ ràng.

Thành phố sẽ ưu tiên xem xét, tháo gỡ đối với những dự án phù hợp quy hoạch, có nhu cầu thực tế, phương án đầu tư khả thi và khả năng triển khai sớm; đồng thời bảo đảm quỹ đất giáo dục được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tránh tình trạng bố trí đất nhưng chậm đầu tư, chậm đưa vào sử dụng.

Quang cảnh cuộc họp.

Chủ tịch Hà Nội cho rằng, việc xây dựng cơ sở mới cũng phải gắn với phương án tổ chức lại cơ sở hiện hữu trong nội đô, góp phần giảm áp lực về dân số, giao thông và hạ tầng khu vực trung tâm. Cơ sở mới không chỉ là phần diện tích tăng thêm, mà phải trở thành một bộ phận trong chiến lược tổ chức lại và nâng cao chất lượng phát triển của từng trường.

Bên cạnh đó, tại các khu vực hình thành cụm đại học, nghiên cứu cần nghiên cứu đồng bộ hệ thống giao thông công cộng, nhà ở, ký túc xá, y tế, văn hóa, thể thao, thư viện, phòng thí nghiệm và các trung tâm đổi mới sáng tạo. Những hạ tầng có thể sử dụng chung cần được tổ chức theo hướng chia sẻ, tránh đầu tư phân tán, trùng lặp.

Chủ tịch thành phố cũng đề nghị gắn việc tạo thêm không gian phát triển cho các trường với phát huy mạnh hơn nguồn lực trí tuệ của hệ thống đại học đối với sự phát triển của Hà Nội. Các trường, viện nghiên cứu cần tham gia sâu hơn vào giải quyết những bài toán của Thủ đô về quy hoạch, giao thông, môi trường, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, y tế, văn hóa và quản trị đô thị.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho rằng, việc phát triển hệ thống cơ sở giáo dục đại học cần được đặt trong tổng thể quy hoạch mới của Thủ đô, theo hướng đa cực, đa trung tâm. Thành phố đã quy hoạch 9 khu vực phát triển đại học; do đó việc bố trí quỹ đất phải gắn với khả năng đầu tư và hiệu quả sử dụng, tránh tình trạng giao đất nhưng chậm triển khai, gây lãng phí nguồn lực.

Ông Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh, đầu tư phát triển các trường đại học phải có lộ trình, phù hợp khả năng cân đối nguồn lực. Thành phố ủng hộ chủ trương mở rộng, di dời các trường nhưng không thể triển khai đồng loạt khi nguồn lực còn hạn chế. Cùng với ngân sách Nhà nước, cần nghiên cứu, huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư ký túc xá, nhà ở cho sinh viên và các công trình dịch vụ phù hợp.

Đặc biệt, Chủ tịch Hà Nội đề nghị chuyển từ tư duy mỗi trường đầu tư một hệ thống hạ tầng riêng sang tăng cường dùng chung. Các trường trong cùng một khu vực có thể sử dụng chung ký túc xá, khu thể thao và các công trình dịch vụ, qua đó giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo dựng các khu đô thị đại học đồng bộ, hiện đại.

“Các trường cần tập trung nguồn lực cho công tác đào tạo; những hạ tầng có thể dùng chung thì nghiên cứu tổ chức dùng chung. Khu đô thị đại học không chỉ phục vụ việc học mà phải gắn với đời sống, tạo môi trường học tập, sinh hoạt năng động cho sinh viên”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nói.

Ông Vũ Đại Thắng giao các cơ quan chuyên môn của thành phố phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các trường rà soát kỹ tính khả thi về đất đai, nguồn vốn và lộ trình đầu tư; trên cơ sở đó, thống nhất phương án triển khai phù hợp, bảo đảm hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí.