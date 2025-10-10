Ấm lòng suất cơm nghĩa tình gửi đến vùng lũ ngoại thành Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Bích, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã (Hà Nội), cho biết đợt ngập lụt xảy ra quá bất ngờ khiến người dân không kịp chuẩn bị lương thực, nước uống. Thấu hiểu khó khăn đó, bà cùng các nhà hảo tâm đã chung tay nấu những suất cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng gửi đến hỗ trợ bà con vùng lũ.