Ấm lòng suất cơm nghĩa tình gửi đến vùng lũ ngoại thành Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, chiều 10/10, dù nước lũ đã rút đáng kể nhưng nhiều đoạn trên QL3 (xã Trung Giã, Hà Nội) vẫn bị chia cắt, có nơi ngập sâu tới 1,5 m, khiến giao thông tê liệt cùng hàng nghìn người dân bị cô lập.
Ngập sâu khiến hàng nghìn hộ dân mất điện, thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống bị đảo lộn. Nhiều nhà hảo tâm đã chuẩn bị hàng trăm suất cơm, cháo, xôi mang đến vùng lũ hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Bích, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã (Hà Nội), cho biết đợt ngập lụt xảy ra quá bất ngờ khiến người dân không kịp chuẩn bị lương thực, nước uống. Thấu hiểu khó khăn đó, bà cùng các nhà hảo tâm đã chung tay nấu những suất cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng gửi đến hỗ trợ bà con vùng lũ.
“Trong ngày hôm nay, chúng tôi đã nấu 600 suất cơm, gồm 300 suất trưa và 300 suất tối để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Mỗi bữa cơm đều có đủ rau, thịt gà, cá… giúp bà con có sức khỏe tốt để vượt qua giai đoạn khó khăn này,” bà Bích chia sẻ.
Không khí làm việc khẩn trương, tất bật, ai nấy đều nỗ lực để từng suất cơm nóng hổi kịp thời đến tay người dân vùng lũ, tiếp thêm hơi ấm và niềm tin giữa khó khăn.
Bà Nguyễn Thúy Hằng xúc động chia sẻ: “Trong lúc khó khăn do ngập lụt, nhận được những suất cơm từ thiện thế này, tôi thật sự rất cảm động và biết ơn.”
Những ánh mắt rạng rỡ, nụ cười hạnh phúc của người dân khi nhận những suất cơm nghĩa tình giữa vùng lũ khiến ai chứng kiến cũng xúc động, ấm lòng giữa gian khó.
Từng em nhỏ vùng lũ được trao tận tay những suất cơm nghĩa tình, ánh mắt hồn nhiên ánh lên niềm vui và biết ơn giữa những ngày khó khăn.
Những suất cơm tuy giản dị nhưng thấm đẫm tình người, là hơi ấm sẻ chia giúp bà con vùng lũ vững vàng vượt qua những ngày gian khó.
Nhiều hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu như nước sạch, lương khô, mì tôm... được chuyển đến kịp thời, giúp người dân vùng lũ.
Xe lội nước của lực lượng Cảnh sát cơ động liên tục vượt qua vùng ngập sâu, vận chuyển đồ ăn và nước uống tiếp tế cho hàng nghìn hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Bình luận