Theo chân bộ đội vào vùng 'tâm lũ' ở Hà Nội, cứu trợ gần 6.000 người bị cô lập

Đại úy QNCN Đoàn Văn Điểm (Lữ đoàn 971, Tổng cục Hậu cần - Kỹ Thuật) chia sẻ: "Toàn đơn vị chúng tôi duy trì ứng trực 100% quân số những ngày này. Bất kể khi nào Nhân dân cần là chúng tôi có mặt. Nhiệm vụ của các chiến sĩ là một chu trình hỗ trợ toàn diện, bao gồm vận chuyển nhu yếu phẩm, đưa bà con sơ tán an toàn và sau đó là giúp người dân dọn dẹp nhà cửa khi nước rút. Bà con khó khăn thì quân đội chúng tôi chấp nhận đối diện khó khăn cùng".