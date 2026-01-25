Chủ 'khóc ròng' khi thấy nhà thành 'lâu đài băng' do người thuê tiết kiệm điện

(VTC News) -

Khi mở cửa căn hộ tại thành phố Trois-Rivieres, Quebec, Canada vào đầu tháng 1/2026, ông Jacques Nault thấy toàn bộ không gian bên trong không khác gì một lâu đài băng. Tường, trần nhà, nội thất và đồ gia dụng đều bị đóng lớp băng dày. Thậm chí dưới sàn nhà, lớp băng đóng dày tới 30cm.

Ông Jacques Nault cho biết tình trạng này diễn ra do người thuê nhà cố tình tắt hệ thống sưởi để tiết kiệm điện trong kỳ nghỉ phép. Hành động tiết kiệm không tính toán gây ra thiệt hại lên tới hàng chục nghìn USD. Nhiệt độ xuống quá thấp khiến đường ống nước đóng băng rồi vỡ tung, phun nước khắp căn hộ.

"Mọi thứ đều đắt đỏ, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao nên mọi người tìm nhiều cách tiết kiệm. Họ nghĩ rằng không có nhà thì không cần bật sưởi, nhưng đây là sai lầm lớn", ông Nault chia sẻ.

Mọi vật dụng cùng tường và sàn nhà bị phủ lớp băng dày.

Hiện tại, nước thấm vào trần và tường nhà, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Ông Nault dự định dỡ bỏ các phần hư hại, sấy khô và xây dựng lại toàn bộ căn hộ. Bảo hiểm chỉ chi trả một phần trong các hạng mục, còn lại ông phải bỏ tiền túi ra.

Dù vô ý, người thuê nhà vẫn bị dừng hợp đồng vào ngày 5/1. Hiện chưa rõ chủ nhà có tiến hành các thủ tục pháp lý để yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa hay không.

Tại những vùng có mùa đông khắc nghiệt như Quebec, các chuyên gia khuyến cáo người dân không tắt hoàn toàn hệ thống sưởi. Thay vào đó, gia chủ chỉ nên hạ nhiệt độ trên thiết bị điều khiển để duy trì độ ấm vừa đủ cho đường ống nước, tránh rủi ro phải trả giá đắt hơn nhiều so với số tiền tiết kiệm được.

Mùa đông 2025-2026, tỉnh Quebec, Canada phải hứng chịu các đợt rét đậm và bão tuyết liên tiếp. Theo MétéoMédia, hiện tượng La Nina kết hợp cùng lốc xoáy cực (Polar Vortex) khiến nền nhiệt giảm sâu, đưa Quebec vào mùa đông giá rét nhất trong nhiều năm qua với lượng tuyết phủ dày đặc.

Trong tháng 1, Canada hứng chịu nhiều trận bão tuyết lớn với độ dày mặt tuyết tăng thêm hơn 20cm chỉ trong vài giờ. Tại thành phố Quebec, nhiệt độ trung bình trong tháng 1 thường xuyên chạm ngưỡng -20°C. Để dễ hình dung, hầu hết các tủ đông đá tiêu chuẩn được cài đặt ở mức -18°C. Vào ngày 24/1, nhiệt độ tại Quebec chỉ còn -38ºC vào buổi sáng sớm.

Các khối khí Bắc Cực tràn xuống gây ra những đợt gió lạnh buốt, làm tăng áp lực lên mạng lưới điện và hệ thống sưởi toàn tỉnh. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên mặc ấm, nhiều lớp, bao gồm cả lớp áo khoác ngoài chống gió.