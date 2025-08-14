Chồng tử vong vì bị vợ hơn 100kg vô tình ngã đè vào người

(VTC News) -

Tai nạn ngoài ý muốn xảy ra rạng sáng 11/8 tại khu dân cư Campanha, ngoại ô thành phố Porto (Bồ Đào Nha). Thời điểm đó, người vợ 60 tuổi bước ra khỏi giường, không may vấp ngã đè lên chồng (59 tuổi) đang nằm dưới sàn.

Hàng xóm lập tức chạy đến giúp đỡ họ sau khi nghe thấy tiếng la hét kêu cứu của người vợ. Cô ấy bị kẹt giữa giường và tường, không thể tự mình đứng dậy.

Người vợ béo phì vô tình đè lên người chồng khiến anh ấy thiệt mạng.

Khi những hàng xóm nhấc người phụ nữ này ra thì phát hiện người chồng đã bất tỉnh. Lực lượng cứu hỏa và y tế cũng có mặt để hỗ trợ nhưng không kịp, vì chồng của người phụ nữ này đã ngừng tim.

Cân nặng của người phụ nữ được xem là yếu tố chính khiến cô không thể đứng dậy sau khi bị mắc kẹt, và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng.

Tờ Correio da Manha đưa tin 5 đàn ông khỏe mạnh mới nhấc nổi người vợ ra khỏi chỗ kẹt. Cảnh sát loại trừ khả năng có hành vi phạm tội và cho rằng đây chỉ là tai nạn bất ngờ. Nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết: "Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt thở".

Người vợ đang cần đến hoạt động tư vấn tâm lý sau cú sốc. Theo báo cáo, cặp đôi này chung sống với nhau như vợ chồng trong nhiều năm dù họ không kết hôn.