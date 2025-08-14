Hai bệnh viện hợp sức giành lại sự sống cho người phụ nữ ngừng tim

(VTC News) -

Người phụ nữ, 47 tuổi, nhập Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc với cơn đau ngực trái cấp tính do nhồi máu cơ tim cấp. Bác sĩ can thiệp đặt stent để tái thông động mạch vành bị tắc hoàn toàn. Tuy nhiên, sau can thiệp, người này rơi vào tình trạng rung thất, ngừng tuần hoàn.

Đội ngũ y tế phải cấp cứu suốt 60 phút, ép tim, sốc điện nhiều lần để giành lại sự sống. Sau khi có mạch trở lại, bệnh nhân tiếp tục đối mặt với sốc tim nặng, huyết áp tụt sâu và phải dùng thuốc vận mạch liều cao.

Trước tình hình nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc lập tức kết nối với Bệnh viện Bạch Mai. Chỉ sau 90 phút, một ê-kíp chuyên gia về ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo) từ Hà Nội có mặt tại Vĩnh Phúc. Hệ thống ECMO được thiết lập ngay tại chỗ, thay thế chức năng tim-phổi đã suy yếu của bệnh nhân.

Bệnh nhân đã hồi phục thần kỳ. (Ảnh: BVCC)

Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phản ứng nhanh chóng này là kết quả của cơ chế phối hợp liên viện hiệu quả, các ê-kíp chuyên sâu luôn trong trạng thái sẵn sàng. "Bệnh viện Bạch Mai với vai trò đầu ngành phải luôn sẵn sàng ứng chiến cao nhất", ông Cơ nhấn mạnh.

Sau khi được cấp cứu tại Vĩnh Phúc, bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Hồi sức Tích cực của Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, dưới sự điều trị và phối hợp đa chuyên khoa (Tim mạch, Dược lâm sàng, Dinh dưỡng, Phục hồi chức năng), bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch như sốc tim nặng và nhiễm khuẩn.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân được rút ECMO thành công. Sau 14 ngày, chức năng tim của bệnh nhân cải thiện rõ rệt và đủ điều kiện xuất viện, phục hồi tốt.

Thành công của ca bệnh không chỉ là kỳ tích đơn lẻ mà còn là bước đi chiến lược trong việc nâng cao năng lực y tế địa phương. PGS.TS. Đào Xuân Cơ khẳng định: "Hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới triển khai thành công kỹ thuật cao như ECMO là nhiệm vụ chiến lược nhằm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế địa phương".