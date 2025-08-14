Bí ẩn thế giới búp bê cổ xưa của Nhật Bản

(VTC News) -

Búp bê Nhật Bản nổi bật với mái tóc được tạo kiểu truyền thống và trang phục kimono tinh xảo, phản ánh những phong tục, tập quán lâu đời của xứ sở hoa anh đào. Từ bao đời nay, những con búp bê này luôn được người dân Nhật Bản trân trọng, thường xuất hiện trong những dịp lễ quan trọng như mừng con trưởng thành hay lễ cưới. Vậy điều gì đã tạo nên sức hút đặc biệt của những món đồ chơi tưởng chừng giản dị này?

Theo Koichi Saito - ông chủ của cửa hàng búp bê Kyugetsu thành lập vào năm 1835, điểm cuốn hút nhất của búp bê Nhật Bản nằm ở chính vẻ đẹp tinh tế của chúng. Những con búp bê này thường được lấy cảm hứng từ nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như kịch Noh, Kabuki hay điệu múa cổ.

Với người nhật, búp bê không phải để là vật dùng để trang trí.

Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân, từng cử động và tư thế của búp bê đều toát lên sự mềm mại, thanh nhã, gợi nhớ đến những cảnh phim sống động. Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật chế tác tinh xảo và gu thẩm mỹ đặc trưng đã tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt của búp bê Nhật Bản.

Búp bê Nhật Bản là tên gọi chung cho nhiều dòng búp bê truyền thống như Oyama, Ichimatsu, Kimekomi, Kokeshi hay Hakata, mỗi loại gắn liền với một vùng miền hoặc mục đích sử dụng khác nhau. Koichi Saito cho biết triết lý của họ là “nuôi dưỡng tình yêu thương con người và vạn vật” thông qua những tác phẩm tinh xảo này.

Từ lâu, người Nhật có truyền thống tổ chức lễ hội “Sekku” - thời khắc đánh dấu sự chuyển giao giữa các mùa trong năm. Ngày nay, phong tục ấy vẫn được duy trì trong những dịp đặc biệt như ngày 3/3, hay còn gọi là “Momo no Sekku”, cha mẹ và ông bà thường tặng búp bê Hina cho bé gái, gửi gắm lời chúc trưởng thành và hạnh phúc. Tương tự, vào ngày 5/5 “Tango no Sekku”, bé trai sẽ nhận búp bê Gogatsu từ gia đình, như một lời cầu mong sức khỏe và may mắn.

Ngoài ra, những con búp bê như búp bê Hina và búp bê Gogatsu thường được trao tặng vào những dịp đặc biệt, như một món quà gửi gắm tình cảm chân thành và trở thành biểu tượng gắn kết các thế hệ trong gia đình, tạo cơ hội để ông bà, cha mẹ và con cháu cùng sẻ chia những khoảnh khắc sum vầy và tình yêu thương bền chặt.

Búp bê Hina được trưng bày trong lễ hội “Momo no Sekku”.

Cửa hàng búp bê Kyugetsu là một trong số những cửa hàng búp bê tại Nhật bản đang nỗ lực làm mới hình ảnh búp bê Nhật để chinh phục thị trường quốc tế.

Ví dụ, gần đây họ cho ra mắt búp bê Nhật Bản Komurasaki, một nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng "ONE PIECE".

Búp bê này được chế tác từ vải in họa tiết giống hệt bản gốc, kèm theo các chi tiết tinh xảo như quạt gấp hay phụ kiện cài đầu. Sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và cảm hứng từ văn hóa đại chúng đã giúp Komurasaki nhanh chóng gây chú ý, mở ra hướng đi mới cho dòng búp bê Nhật Bản.

Không chỉ dừng ở đó, cửa hàng Kyugetsu còn cung cấp những chiếc mũ bảo hiểm và áo giáp cùng một số vật trang trí quen thuộc trong thế giới búp bê truyền thống cho giải đấu polo danh giá Royal Windsor Cup ở Anh. Những điều này cho thấy quyết tâm của các cửa hàng trong hành trình đưa búp bê Nhật ra thế giới với sự kết hợp giữa kỹ nghệ cổ truyền và góc nhìn hiện đại.