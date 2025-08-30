Điểm mua sắm rợp cờ đỏ sao vàng, người dân TP.HCM rộn ràng 'săn sale' dịp lễ 2/9

(VTC News) -

Chiều 30/8, các trung tâm thương mại, điểm mua sắm tại TP.HCM nhộn nhịp khách khi người dân bắt đầu kỳ nghỉ lễ 2/9. Ngoài loạt chương trình giảm giá, khuyến mãi của các trung tâm mua sắm, các nhãn hàng chào mừng đại lễ, dịp này cũng trùng với thời điểm TP tổ chức chương trình khuyến mãi hàng hiệu - City Sale với mức giảm giá đến 80%, khiến không khí mua sắm đầu kỳ nghỉ càng rộn ràng.

Khách xuống lòng đất săn hàng hiệu giảm giá

Ga ngầm Bến Thành từ đầu giờ chiều nay rộn ràng người đổ về săn hàng hiệu giảm giá; các chuyến tàu về chật kín khách. Lần đầu tiên, chương trình mua sắm được tổ chức "dưới lòng đất" quy tụ hơn 500 thương hiệu quốc tế và nội địa, như Gucci, Burberry, Prada, Nike, Adidas, Fila, Puma, Crocs, An Phước, Pierre Cardin, Citizen, Furla, Ohui, L’Oreal, Maybelline, Elastine, Essance,…… với mức khuyến mãi đến 80%, khiến giới trẻ TP càng hào hứng.

Lần đầu tiên ga ngầm Bến Thành (metro Bến Thành-Suối Tiên) tổ chức không gian mua sắm xuyên lễ 2/9 khiến khách hàng hào hứng. (Ảnh: H. Linh)

Chị Loan Thảo ở phường Vườn Lài, cho biết lễ 2/9 năm nay gia đình không đi chơi xa vì cả nhà đã có nhiều chuyến du lịch, về quê dịp hè. Cả nhà chọn mua sắm chuẩn bị năm học mới kết hợp xem phim, vui chơi ở trung tâm thành phố.

"Tour đầu tiên của gia đình 5 người hôm nay là đến ga Bến Thành mua sắm quần áo, mỹ phẩm rồi đi tàu đến tham quan trường đại học con tôi sắp nhập học. Quay về dự định ghé vui chơi, ăn uống ở một trung tâm thương mại khác nằm ngay nhà ga Phú An. Lần đầu tiên được cả nhà trải nghiệm cách tham quan, mua sắm di chuyển bằng tàu rất thú vị", chị Loan Thảo cho biết.

Tại ga An Phú, điểm thứ 2 tổ chức chương trình khuyến mãi hàng hiệu năm nay, khách tấp nập từ khu vực bán hàng tập trung bên trong trung tâm thương mại Vincom Thảo Điền đến khu vực phía ngoài, sát nhà ga. Hàng loạt nhãn hàng từ mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện đến đồ gia dụng… cùng trưng bảng khuyến mãi với mức giảm giá lên đến 80%.

Điểm mua sắm này hút khách không chỉ vì các thương hiệu đồng loạt giảm giá mà còn vì trang hoàng rực rỡ cờ đỏ sao vàng từ khu vực ga tàu đến bên trong trung tâm thương mại, là điểm chụp hình yêu thích của giới trẻ.

Ngọc Nga ở phường Thủ Đức cho biết, năm nào lễ 2/9 gia đình chị cũng chọn vui chơi ở thành phố vì để đảm bảo sức khỏe trước năm học. Đây cũng là dịp các điểm mua sắm tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, phù hợp mua sắm cuối năm. Năm nay, có thêm điểm mua sắm được tổ chức ở các ga metro, chị thấy rất hào hứng vì trải nghiệm đi lại bằng tàu thú vị, tiện lợi.

Không gian mua sắm rộng lớn, hút khách ở nhà gà Bến Thành. (Ảnh: H. Linh)

Ông Lê Việt Cường, Giám đốc vận hành khu vực miền Nam của Vincom, cho biết 16 trung tâm thương mại của đơn vị tại TP.HCM dịp 2/9 này đồng loạt áp dụng các chương trình khuyến mãi, đồng thời tăng thêm giờ hoạt động từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ so với bình thường, để hỗ trợ người dân mua sắm, vui chơi.

Ông cho biết so với dịp lễ 2/9 năm ngoái, năm nay lượng hàng khuyến mãi tăng hơn 20%, số lượng doanh nghiệp tham gia khuyến mãi cũng nhiều hơn và cũng là năm đầu tiên chương trình City Sale tổ chức tại đây nên kỳ vọng khách sẽ tăng mạnh dịp lễ này.

Bà Lâm Thị Kim Trang, đại diện trung tâm thương mại Parc Mall, cũng cho biết ngoài khuyến mãi lớn, trung tâm thương mại này còn tổ chức các hoạt động giải trí như các chương trình ca nhạc, trình diễn nghệ thuật kết hợp không gian lồng đèn, hội chợ Trung thu. Các thương hiệu tại trung tâm này đồng loạt giảm giá lên đến 50%, tập trung vào nhóm hàng thời trang, mỹ phẩm và gia dụng. Điểm mua sắm này kỳ vọng lượng khách tăng 20-30% nhờ kỳ nghỉ dài và chuỗi hoạt động giải trí cho người dân ở lại TP.HCM nghỉ lễ, không đi chơi xa.

Các trung tâm thương mại khác như Diamond Plaza, SC VivoCity, Vạn Hạnh Mall... cũng đông nghịt khách đổ về khi đồng loạt hàng nghìn sản phẩm được giảm giá sâu. Trong đó, nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, hàng thời trang, đồ dùng học tập, thực phẩm... dịp này giảm giá mạnh nhất. Điểm đặc biệt là hầu hết siêu thị, trung tâm thương mại đều chú trọng trang trí cửa hàng, treo các dãy cờ đỏ sao vàng rộn ràng không khí kỷ niệm 80 năm ngày đất nước độc lập.

Không gian mua sắm rực rỡ cờ đỏ sao vàng ở Vincom Thảo Điền. (Ảnh: H. Linh)

Siêu thị tung "mưa" khuyến mãi, tăng dự trữ thực phẩm

Lễ 2/9 cũng là thời điểm các siêu thị tung "mưa" khuyến mãi để kích cầu mua sắm trong dịp nghỉ dài, với hầu hết sản phẩm giảm giá đến 50%, tặng kèm quà. Nhóm hàng được siêu thị tập trung kích cầu là thực phẩm tươi sống, gia dụng, trang trí nhà cửa, đồ dùng học tập...

Tại MM Mega Market Việt Nam, không khí mua sắm rộn ràng, khách hào hứng với không gian rực sắc đỏ cờ Tổ quốc. Các siêu thị của hệ thống này đang có chương trình Tết Độc Lập – mừng 80 Năm ngày Quốc khánh với trên 2.000 sản phẩm từ thực phẩm đến hàng tiêu dùng thiết yếu giảm giá từ 20-80%, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1...

Theo ông Đinh Quang Khôi, Giám đốc Marketing hệ thống MM Mega Market Việt Nam, dự báo sức mua tăng mạnh nên hệ thống đã chuẩn bị nguồn hàng tăng khoảng 15%, riêng thịt heo tăng khoảng 20% so với dịp lễ 2/9 năm ngoái. Bên cạnh các chương trình khuyến mãi, nhà bán lẻ này cũng phối hợp với nhiều các nhà cung cấp để giữ giá bình ổn đối với những mặt hàng thiết yếu, để người tiêu dùng yên tâm mua sắm trong mùa lễ lớn của dân tộc.

Đại diện AEON Việt Nam cũng dự kiến lượng khách đến vui chơi, mua sắm ở các trung tâm thương mại, siêu thị sẽ tăng mạnh dịp nghỉ lễ nên đã điều chỉnh giờ mở cửa sớm xuống 8h sáng và đóng cửa trễ hơn. Đồng thời chủ động tăng lượng hàng hóa lên 2-3 lần so với ngày thường.

Không khí rộn ràng Tết Độc Lập ở MM Mega Market An Phú. (Ảnh: H. Linh)

Nhu cầu dịp này được dự báo tăng cao ở nhóm thực phẩm tươi sống, đồ chế biến sẵn và dịch vụ ăn uống; các sản phẩm như cờ Tổ quốc, đồ trang trí, trang phục họa tiết cờ đỏ sao vàng...

Hệ thống WinMart, WinMart+ cũng cho biết đã trang hoàng gần 4.200 siêu thị và cửa hàng tại tất cả tỉnh thành với cảm hứng từ màu cờ Tổ quốc và không gian trưng bày theo chủ đề Quốc khánh. Hệ thống này cũng tăng dự trữ hàng hóa lên 30-40% so với ngày thường.

Chuỗi Bách hóa Xanh cũng tăng lượng hàng dự trữ với nhóm hàng tiêu dùng nhanh, dự kiến tăng khoảng 15-20% so với ngày thường, riêng nhóm bia, nước giải khát, bánh kẹo… tăng từ 25-35%.

Các hệ thống siêu thị như Co.opmart, Emart, Lotte Mart, Go!, ... cũng tung hàng nghìn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, nhiều nhất là thực phẩm, hàng tươi sống với mức giảm giá 20-40%...