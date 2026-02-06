Choáng ngợp tranh đá quý, bàn trà gần 10 tỷ đồng tại hội chợ Mùa Xuân 2026

Mỗi đường nét trên tác phẩm đều được chế tác công phu, tinh xảo, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ khi chiêm ngưỡng.
Mỗi chi tiết trên tác phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ, khắc họa sống động khung cảnh núi non, suối chảy, khiến người xem khó rời mắt.
Được tạc từ đá onyx nguyên khối, tác phẩm Bát Mã khắc họa hình ảnh 8 con ngựa phi nước đại, gửi gắm khát vọng về một Việt Nam phát triển mạnh mẽ, với mức giá hơn 800 triệu đồng.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 quy tụ hàng trăm sản phẩm đá quý đa dạng, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.
Khách hàng thích thú khi chiêm ngưỡng và lựa chọn mua sắm các sản phẩm được chế tác từ đá quý.
Minh Đức
Bình luận