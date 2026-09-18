Chợ dân sinh tại Quảng Ninh bốc cháy dữ dội

(VTC News) -

Video hiện trường vụ cháy chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Lãnh đạo UBND phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh cho biết, sáng nay (18/9), trên địa bàn phường xảy ra vụ cháy một số ki-ốt thuộc khu vực chợ Kim Sơn.

Đám cháy bùng phát dữ dội và được khống chế sau khoảng 40 phút, không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy chợ Kim Sơn, TP Quảng Ninh. (Ảnh: D.Q)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo phường Mạo Khê có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và phương tiện được huy động tham gia chữa cháy. Các lực lượng triển khai phương án khoanh vùng, khống chế đám cháy, ngăn không để lửa lan rộng sang các khu vực xung quanh.

Hơn 100 người được huy động để dập lửa. (Ảnh: T. Tùng)

Sau khoảng 40 phút nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa. (Ảnh: T. Tùng)

Thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai các biện pháp chữa cháy, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê và làm rõ.