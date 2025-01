Chờ 5 nhịp đèn chưa thoát khỏi ngã tư ùn tắc, tài xế ngủ gục trên xe

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, nguyên nhân ùn tắc không chỉ do phương tiện gia tăng dịp cuối năm, mà còn do bất cập trong tổ chức giao thông. Hệ thống giao thông tĩnh thiếu hụt, nhiều khu vực chưa có bãi đỗ xe phù hợp. Các công trình thi công kéo dài, biển báo và vạch sơn chưa đồng bộ, đường vành đai chưa khép kín cũng khiến giao thông thêm áp lực.