Chịu án phạt sốc, U21 Việt Nam vẫn thắng ở giải U21 bóng chuyền nữ thế giới

Sau khi nhận án phạt bất ngờ từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục thi đấu chiều nay (13/8). Do bị tước suất thi đấu vòng 1/8, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh đối đầu với U21 Ai Cập trong lượt trận đầu tiên của vòng phân hạng 17-24.

Theo án phạt của FIVB, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam buộc phải loại cầu thủ bị kết luận là không đủ điều kiện thi đấu. Danh sách đăng ký thi đấu của U21 Việt Nam ở trận gặp Ai Cập còn lại 11 vận động viên, chỉ thiếu Đặng Thị Hồng. Chủ công này ngồi trên khán đài cổ vũ đồng đội.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục thi đấu và giành chiến thắng.

Dù thiếu tay đập chủ lực, U21 Việt Nam vẫn chứng minh được năng lực vượt trội so với đối thủ. Trong set 1, U21 Ai Cập chỉ gây khó khăn cho U21 Việt Nam trong khoảng 20 lượt giao bóng đầu tiên. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh nhanh chóng bứt lên và giành chiến thắng 25-16.

Bước sang set 2, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam để đối thủ dẫn trước tới 6 điểm. Tuy nhiên, Phạm Hương Quỳnh và đồng đội vẫn lật ngược tình thế để thắng 26-24 đầy kịch tính.

Sơ suất trong hiệp 3 khiến U21 Việt Nam thua 22-25, không thể kết thúc trận đấu sớm. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh không lặp lại điều này. U21 Việt Nam duy trì thế dẫn điểm trước đối thủ trong set 4 và giành chiến thắng 25-20.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vượt qua Ai Cập với tỷ số 3-1 (25-16, 26-24, 22-25, 25-20). Đội bóng Đông Nam Á sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Chile và Mexico.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) tiếp tục làm việc với Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về vấn đề pháp lý. Theo chỉ đạo của Cục Thể dục thể thao, để bảo vệ quyền lợi, uy tín của vận động viên cũng như bóng chuyền Việt Nam, trước tiên VFV cần đảm bảo làm đúng các quy trình, thủ tục, tuân thủ đầy đủ quy định của FIVB và giải đấu.

VFV tuyên bố sẽ khiếu nại theo quy trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Cơ quan này khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu.

Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu. Tuy nhiên, theo VFV, trong quá trình thi đấu, FIVB yêu cầu bổ sung hồ sơ và đưa thêm một số điều kiện đối với riêng các vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong ngày 12/8.