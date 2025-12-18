Chính thức: Xác định đầy đủ trọng tài chung kết U22 Việt Nam đấu Thái Lan

(VTC News) -

Tổ trọng tài của trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan gồm 4 người là Mooud Bonyadifard, Alireza Ildorom, Bang Gi-yeol và Choi Hyun-jai. Trong đó, trọng tài chính là ông Bonyadifard người Iran.

Trọng tài Bonyadifard sinh năm 1985, là trọng tài FIFA từ năm 2013. Ông từng tham gia điều hành một số trận đấu ở Asian Cup và vòng chung kết U23 châu Á.

Trọng tài Bonyadifard (thứ ba từ phải sang)

Đáng chú ý, trọng tài 40 tuổi này từng làm nhiệm vụ trong một trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Khi đó, U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0.

Có 2 thành viên của U23 Việt Nam trong trận đấu đó sẽ gặp lại ông Bonyadifard ở chung kết SEA Games 33. Đó là Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn.

Các trợ lý của trọng tài Bonyadifard là Alireza Ildorom (Iran) và Bang Gi-yeol (Hàn Quốc). Ông Choi Hyun-jai là trọng tài thứ tư.

Công tác trọng tài là điều được người hâm mộ quan tâm đặc biệt ở trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, bên cạnh các diễn biến thi đấu của 2 đội. Môn bóng đá SEA Games 33 vừa xảy ra bê bối lớn liên quan đến trọng tài ở trận chung kết nữ tối qua (18/12). Sai sót của trọng tài trực tiếp khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất oan bàn thắng hợp lệ trước khi thua Philippines ở loạt luân lưu.

Đáng chú ý, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 không có VAR. Trong bối cảnh bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng quen thuộc với công nghệ hỗ trợ trọng tài, nhiều giải vô địch quốc gia trong khu vực như Thai League, V.League hay Malaysia Super League đã từng bước triển khai VAR ở các trận đấu quan trọng thì môn bóng đá tại SEA Games vẫn chưa được áp dụng.

Nhận định U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan

U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Người hâm mộ chờ đợi huấn luyện viên Kim Sang-sik lặp lại thành tích cách đây gần một năm khi giành chức vô địch AFF Cup ngay trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Nếu làm được điều này, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ lập kỷ lục vô địch 3 giải Đông Nam Á trong vòng chưa đầy một năm.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan diễn ra lúc 19h30 ngày 18/12.

Hành trình đi đến trận tranh huy chương vàng bóng đá nam của đội tuyển U22 Việt Nam là sự chuyển biến tích cực. Trải qua 3 trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về lối chơi cũng như sự chững chạc về tâm lý thi đấu.

Điểm mạnh lớn nhất của U22 Việt Nam là sự cân bằng giữa các tuyến. Hàng phòng ngự chơi kỷ luật, tuyến giữa có khả năng phá lối chơi đối phương, trong khi hàng công sở hữu nhiều phương án tạo đột biến. Đặc biệt, kỷ luật chiến thuật được duy trì trong suốt 90 phút là yếu tố giúp Việt Nam giữ được sự ổn định ở các trận đấu then chốt.

Trong khi đó, U22 Thái Lan đối mặt với sự nghi ngờ từ chính cổ động viên nhà. Chơi hơn người phần lớn thời gian của trận bán kết, đội bóng xứ chùa vàng rất chật vật mới giữ được chiến thắng trước U22 Malaysia sau khi ghi bàn từ quả đá phạt. Dù vậy, đội chủ nhà với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả vẫn có những lợi thế đáng gờm. Yodsakorn Burapha là nhân tố mà hàng phòng ngự U22 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác.