Đội hình U22 Việt Nam đấu U22 Thái Lan: Tam tấu Văn Khang, Đình Bắc, Viktor

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Thái Lan ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33, huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng đội hình thắng U22 Philippines ở bán kết. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không thay đổi vị trí nào. Đây là lần đầu tiên tại SEA Games 33 cũng như xuyên suốt khoảng thời gian làm việc với đội U22/U23 Việt Nam, ông Kim dùng 1 đội hình ở 2 trận đấu liên tiếp.

Hàng phòng ngự ổn định với thủ môn Trần Trung Kiên và bộ 3 trung vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh là điểm tựa quan trọng.

Khuất Văn Khang tiếp tục là một trong 3 mũi tấn công của U22 Việt Nam.

Kể cả khi không áp đảo được đối thủ, các hậu vệ của U22 Việt Nam đủ chắc chắn để khiến thủ môn Trung Kiên không phải làm việc vất vả. Tuyến dưới bảo đảm an toàn, đồng thời có khả năng phát động tấn công rất tốt giúp các cầu thủ phía trên yên tâm để có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Phần lớn các cơ hội của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Philippines có dấu ấn của Nguyễn Phi Hoàng. Không có lý do gì để cầu thủ của Đà Nẵng mất vị trí đá chính ở cánh trái. Phạm Minh Phúc cũng có màn thể hiện tốt để giữ chắc suất đá chính.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn Nguyễn Xuân Bắc đá cặp với Nguyễn Thái Quốc Cường ở hàng tiền vệ U22 Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc ưu tiên khả năng kiểm soát và hỗ trợ tấn công của tuyến giữa.

Hàng tiền đạo của U22 Việt Nam như thường lệ là Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang và Lê Viktor. Đây là bộ 3 được tờ Thairath (Thái Lan) đánh giá rất cao. Trong đó, Văn Khang được mô tả là thủ lĩnh, Đình Bắc là nhân tố nổi bật còn Viktor là cầu thủ đặc biệt nguy hiểm.

Đội hình U22 Việt Nam đấu Thái Lan

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

Trọng tài trận chung kết U22 Việt Nam vs Thái Lan là ai?

Tổ trọng tài của trận chung kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan gồm 4 người là Mooud Bonyadifard, Alireza Ildorom, Bang Gi-yeol và Choi Hyun-jai. Trong đó, trọng tài chính là ông Bonyadifard người Iran.

Trọng tài Bonyadifard sinh năm 1985, là trọng tài FIFA từ năm 2013. Ông từng tham gia điều hành một số trận đấu ở Asian Cup và vòng chung kết U23 châu Á.

Trọng tài Bonyadifard (thứ ba từ phải sang)

Đáng chú ý, trọng tài 40 tuổi này từng làm nhiệm vụ trong một trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng bảng giải U23 châu Á 2024. Khi đó, U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0.

Có 2 thành viên của U23 Việt Nam trong trận đấu đó sẽ gặp lại ông Bonyadifard ở chung kết SEA Games 33. Đó là Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn.

Các trợ lý của trọng tài Bonyadifard là Alireza Ildorom (Iran) và Bang Gi-yeol (Hàn Quốc). Ông Choi Hyun-jai là trọng tài thứ tư.

Công tác trọng tài là điều được người hâm mộ quan tâm đặc biệt ở trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, bên cạnh các diễn biến thi đấu của 2 đội. Môn bóng đá SEA Games 33 vừa xảy ra bê bối lớn liên quan đến trọng tài ở trận chung kết nữ tối qua (18/12). Sai sót của trọng tài trực tiếp khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất oan bàn thắng hợp lệ trước khi thua Philippines ở loạt luân lưu.

Đáng chú ý, trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 không có VAR. Trong bối cảnh bóng đá khu vực Đông Nam Á ngày càng quen thuộc với công nghệ hỗ trợ trọng tài, nhiều giải vô địch quốc gia trong khu vực như Thai League, V.League hay Malaysia Super League đã từng bước triển khai VAR ở các trận đấu quan trọng thì môn bóng đá tại SEA Games vẫn chưa được áp dụng.