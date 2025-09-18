(VTC News) -

Tại Nghị quyết số 07/2025, Chính phủ quyết nghị chính sách đối với 5 nhóm đối tượng.

Nghị quyết số 07/2025 quy định chính sách đối với 5 nhóm đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Một là với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang đã đủ tuổi nghỉ hưu, Chính phủ quy định nếu có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm/đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, sẽ được hưởng ngay lương hưu.

Những người này cũng được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Nếu thời gian công tác còn lại không quá 15 tháng thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng.

Nếu thời gian công tác còn lại trên 15 tháng thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Hai là với cán bộ từ cấp xã trở lên đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh, Nghị định nêu, được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian công tác từ khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc từ khi hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh đến thời điểm nghỉ việc.

Trường hợp có thời gian công tác từ đủ 15 tháng trở xuống đến khi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên đến khi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 tháng đầu công tác; từ tháng thứ 16 trở đi, cứ mỗi tháng được hưởng trợ cấp là 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng. Mức trợ cấp một lần được hưởng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng.

Ba là với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ quyết nghị, trường hợp có tuổi đời thấp hơn tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng chính sách, chế độ như đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang quy định ở trên.

Bốn là với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc ở cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025 nghỉ việc ngay do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bao gồm: chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu và người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Chính phủ quy định các đối tượng này được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách địa phương nhưng tối đa không quá 24 tháng tiền lương hiện hưởng hoặc thù lao hiện hưởng.

Được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần và được hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Năm là với cán bộ công đoàn chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính công đoàn), trường hợp có tuổi công tác còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Trường hợp đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp có tuổi công tác còn đủ 2-5 năm đến tuổi nghỉ hưu, cán bộ sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với thời điểm nghỉ hưu.

Nếu cán bộ đủ điều kiện về thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để hưởng lương hưu, ngoài hưởng chế độ hưu trí còn được trợ cấp 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu sớm; trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng cho 15 năm đầu công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm thứ 16 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Trường hợp có tuổi công tác còn trên 5-10 năm đến tuổi nghỉ hưu, cán bộ được hưởng trợ cấp hưu trí một lần bằng 0,7 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/9/2025.

Nghị quyết nêu rõ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người làm việc tại Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1/7 thuộc các đối tượng trên nếu đã nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu của việc thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày có quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền đến trước ngày 17/9 nhưng chưa được hưởng chính sách, chế độ theo quy định của Chính phủ thì được áp dụng chính sách, chế độ quy định tại nghị quyết này.

Trường hợp đã được hưởng chính sách, chế độ nhưng mức trợ cấp thấp hơn chính sách, chế độ quy định tại nghị quyết này thì được cấp bổ sung theo quy định tại nghị quyết này.