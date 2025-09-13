Thủ tướng: Tăng cường tính minh bạch trong quản lý tài sản của cán bộ, công chức

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập sáng 13/9 khi phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 (phiên thứ hai) để xem xét, cho ý kiến với 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.

Các dự án luật, dự thảo nghị quyết này gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật Xây dựng (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Đầu tư (sửa đổi).

Thủ tướng cho biết, tại các cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phải đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật, quyết tâm đưa thể chế, pháp luật từ điểm nghẽn trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật là khâu "đột phá của đột phá", tháo gỡ điểm nghẽn, rào cản, chuyển trạng thái từ quản lý sang kiến tạo phát triển và phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, huy động, khơi thông nguồn lực cho sự phát triển.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung trí tuệ, thời gian, công sức, kinh nghiệm cho công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế trên tinh thần đổi mới tư duy, phương pháp luận, cách làm, cách tiếp cận; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát, thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng chưa có pháp luật điều chỉnh hoặc đã có pháp luật nhưng không còn phù hợp với thực tiễn.

"Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, đa số đồng tình thì luật hoá; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội", Thủ tướng chỉ đạo.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, trong quá trình hội nhập, cần hài hòa hóa quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp, thông lệ quốc tế, tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt Nam; từ đó tăng cường hợp tác, đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương để góp phần, tham gia giải quyết những vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu mà không một nước nào có thể đơn độc giải quyết được và hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng, tác động tiêu cực tới Việt Nam.

Theo Thủ tướng, 11 nội dung được Chính phủ xem xét, cho ý kiến trong phiên họp này nhằm hoàn thiện khung pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rào cản pháp lý, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi, thu hút đầu tư, bảo vệ quyền lợi người dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm và thực hiện quyền của công dân trong khiếu nại, tố cáo; tạo cơ chế, chính sách đặc biệt để Việt Nam tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, các đại biểu tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, trình bày báo cáo, phát biểu ý kiến ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, bảo đảm 6 rõ - "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền", tập trung trao đổi những vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau cần thảo luận, xin ý kiến Chính phủ.

Thủ tướng quán triệt việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và hết sức chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học với tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng.