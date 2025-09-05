Chính quyền Tổng thống Trump bị kiện vì lệnh dừng dự án điện gió 5 tỷ USD

(VTC News) -

Nhà phát triển điện gió ngoài khơi Đan Mạch Orsted, cùng hai bang Rhode Island và Connecticut (Mỹ) đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, bởi lệnh ngừng thi công dự án điện gió ngoài khơi Revolution Wind khi đã gần hoàn thiện. Đơn kiện được nộp lên Tòa án Liên bang Quận Columbia.

Các tua-bin của Deepwater Wind được nhìn thấy ngoài khơi bang Rhode Island. (Nguồn: AP)

Động thái này là diễn biến mới nhất trong vụ việc bắt đầu từ tháng trước, khi giới chức Mỹ ra lệnh dừng thi công dự án với lý do “lo ngại an ninh quốc gia” nhưng không nêu chi tiết. Quyết định này đã buộc dự án, vốn đã hoàn thành 80% khối lượng, lắp đặt xong toàn bộ móng ngoài khơi và 45/65 tua-bin gió, phải tạm dừng.

Trong đơn kiện gửi Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum và 5 quan chức liên bang khác, Revolution Wind khẳng định: “Lệnh dừng thi công được ban hành mà không có cơ sở pháp lý, thiếu bằng chứng và hoàn toàn trái luật.”

Tổng thống Trump nhiều lần chỉ trích điện gió là “thiếu ổn định và đắt đỏ”, đồng thời chỉ đạo nhiều cơ quan liên bang hạn chế phát triển loại năng lượng này. Các nhà phê bình cho rằng lập trường chống điện gió ngoài khơi đi ngược với mục tiêu mở rộng nguồn cung năng lượng để phục vụ bùng nổ trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực đòi hỏi khối lượng xử lý dữ liệu khổng lồ.

Bang Rhode Island và Connecticut cũng đã nộp đơn kiện riêng tại tòa án liên bang ở Rhode Island, yêu cầu tòa tuyên bố lệnh dừng là bất hợp pháp. Tổng chưởng lý bang Connecticut, ông William Tong, lên án: “Kiểu quản lý thất thường và liều lĩnh này rõ ràng là trái pháp luật, và chúng tôi buộc phải kiện để chấm dứt nó.”

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Mỹ từ chối bình luận về vụ kiện.

Revolution Wind là liên doanh 50/50 giữa Orsted và Skyborn Renewables. Doanh nghiệp cho biết đã chi khoảng 5 tỷ USD cho dự án và có thể thiệt hại thêm 1 tỷ USD nếu lệnh dừng vẫn kéo dài. Orsted và Skyborn cảnh báo rủi ro chậm tiến độ nghiêm trọng, do tàu chuyên dụng phục vụ xây dựng điện gió ngoài khơi có số lượng rất hạn chế. Nếu các tàu này rời đi, dự án có thể bị hoãn ít nhất một năm, thậm chí đối mặt nguy cơ hủy bỏ.

Thẩm phán William Young nhấn mạnh, ông không có vai trò đánh giá quan điểm chính sách của Tổng thống – người “có vẻ muốn gắn tương lai năng lượng của Mỹ với nhiên liệu hóa thạch”, tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi liệu các cơ quan liên bang có giải thích đủ rõ ràng khi thực hiện lệnh tạm dừng hay không.

Trước đó, hồi tháng 4, Cục quản lý năng lượng đại dương thuộc Bộ Nội vụ Mỹ cũng từng dừng một dự án điện gió khác của tập đoàn Na Uy Equinor (EQNR.OL), nhưng sau đó đã cho phép tiếp tục nhờ sự can thiệp ngoại giao của chính phủ Na Uy.

Theo kế hoạch, Revolution Wind sẽ hoàn thành vào năm 2026, cung cấp đủ điện cho 350.000 hộ gia đình tại Rhode Island và Connecticut.

Việc dự án bị ngừng thi công diễn ra trong bối cảnh Orsted mới công bố kế hoạch huy động 60 tỷ crown Đan Mạch (9,41 tỷ USD) thông qua phát hành quyền mua cổ phiếu.