Amazon đầu tư 50 tỷ USD phát triển hạt nhân cho trung tâm dữ liệu AI

(VTC News) -

Mục tiêu của liên minh này là triển khai các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) Xe-100 và nhiên liệu TRISO-X trên khắp Hoa Kỳ, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Vibhu Kaushik, Trưởng phòng Năng lượng Toàn cầu của Amazon Web Services (AWS), nhấn mạnh: “Các trung tâm dữ liệu là nền tảng cho sự dẫn đầu trong lĩnh vực AI, và nhu cầu năng lượng của chúng đang tăng với tốc độ chóng mặt. Hợp tác với KHNP, Doosan và X-energy giúp chúng tôi triển khai hơn 5 gigawatt năng lượng hạt nhân mới tại Mỹ, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng.”

Dự án này không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh địa chính trị. Liên minh được hỗ trợ bởi thỏa thuận thương mại trị giá 350 tỷ USD giữa Mỹ và Hàn Quốc, tập trung vào các lĩnh vực như kỹ thuật lò phản ứng, phát triển chuỗi cung ứng, lập kế hoạch xây dựng, vận hành dài hạn và mở rộng cơ hội triển khai AI-hạt nhân trên toàn cầu. Với kế hoạch huy động tới 50 tỷ USD từ cả nguồn vốn công và tư, các đối tác đang đặt nền móng để thúc đẩy năng lượng hạt nhân tiên tiến tại Mỹ.

Lò phản ứng Xe-100: Giải pháp năng lượng xanh

Trọng tâm của dự án là lò phản ứng Xe-100 của X-energy, một lò phản ứng mô-đun nhỏ thế hệ thứ tư được thiết kế với các đặc điểm nổi bật: gọn nhẹ, an toàn tuyệt đối và hiệu quả chi phí. Khác với các lò phản ứng truyền thống, vốn thường mất hơn một thập kỷ để xây dựng, Xe-100 có thiết kế đơn giản hóa, giúp rút ngắn thời gian thi công và giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu..

Ông J. Clay Sell, Giám đốc điều hành X-energy, chia sẻ: “Liên minh này quy tụ kinh nghiệm và năng lực hàng đầu từ ngành công nghiệp hạt nhân Hàn Quốc cùng với công nghệ lò phản ứng tiên tiến của X-energy. Chúng tôi đang tận dụng chuỗi cung ứng công nghiệp của Hàn Quốc để đưa Xe-100 ra thị trường nhanh chóng, đảm bảo Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI và phát triển năng lượng hạt nhân, vượt qua các đối thủ như Trung Quốc.”

Dự án hạt nhân này là một phần trong chiến lược dài hạn của Amazon nhằm đạt mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2040, được cam kết thông qua The Climate Pledge – sáng kiến do chính Amazon đồng sáng lập vào năm 2019. Để hiện thực hóa tham vọng này, công ty đang tập trung vào bốn trụ cột chính: Tăng cường hiệu quả; áp dụng giải pháp ít carbon; đầu tư vào năng lượng không carbon: xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.

Tính đến đầu năm 2025, Amazon đã cam kết triển khai 621 dự án năng lượng tái tạo trên toàn cầu, bao gồm 124 dự án mới trong năm 2024, tương đương 34 gigawatt (GW) công suất không carbon. Việc bổ sung năng lượng hạt nhân vào danh mục này sẽ cung cấp nguồn điện cơ bản ổn định, giúp cân bằng sản lượng không liên tục từ các nguồn tái tạo như gió và mặt trời.

Trí tuệ nhân tạo AI cần hạt nhân

Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, nhưng đi kèm với nhu cầu điện năng khổng lồ. Theo ước tính, các trung tâm dữ liệu có thể tiêu thụ tới 10% điện năng toàn cầu vào năm 2030, trong đó AI đóng góp một phần lớn. Không giống các cơ sở truyền thống, các trung tâm dữ liệu AI hoạt động liên tục và yêu cầu nguồn điện ổn định để tránh gián đoạn. Trong khi năng lượng mặt trời và gió đóng vai trò quan trọng trong khử carbon, tính không liên tục của chúng khiến chúng không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hạ tầng dữ liệu hiện đại.

Ngược lại, năng lượng hạt nhân cung cấp nguồn điện không carbon ổn định ở quy mô lớn, trở thành lựa chọn lý tưởng cho kỷ nguyên số. Bằng cách gắn kết triển khai hạt nhân với sự mở rộng AI, Amazon và các đối tác đang mở ra một giai đoạn mới trong đầu tư năng lượng sạch, nơi công nghệ và hạt nhân phát triển song hành.

Với mục tiêu triển khai 960 megawatt (MW) năng lượng hạt nhân không carbon vào năm 2039, Amazon và các đối tác đang vẽ ra một kế hoạch chi tiết cho sự hòa nhập của năng lượng hạt nhân vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Hạt nhân không chỉ giúp cân bằng tính không liên tục của các nguồn tái tạo mà còn hỗ trợ nền kinh tế số dựa trên AI.