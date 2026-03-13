Chính phủ: Có cơ chế sử dụng nhân tài liên thông khu vực công - tư trong năm 2027

(VTC News) -

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 41 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chương trình).

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tại phiên bế mạc. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIV thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với tình hình trong nước, quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời gian tới.

Một trong những nhóm nhiệm vụ trọng tâm để các bộ, ngành, địa phương thực hiện được nêu tại Chương trình là: Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực quản trị xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong đó, Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền một cách khoa học, hợp lý, đi đôi với nâng cao trách nhiệm, gắn với bảo đảm nguồn lực, phù hợp với năng lực thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm gần dân, sát cơ sở, phục vụ nhân dân hiệu quả.

Chính phủ lưu ý hoàn thiện các đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hoàn thiện cơ chế thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, quy định rõ ràng, cụ thể về các cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng đó là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, tài sản quốc gia. Tăng cường trách nhiệm giải trình, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; hoàn thiện chính sách, thể chế về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Để thực hiện nhóm nhiệm vụ này, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện các đề án vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (thời hạn thực hiện trong năm 2026).

Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cũng cần hoàn thiện cơ chế thu hút, tuyển dụng, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2026.

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ và các bộ, ngành, địa phương xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững; nghiên cứu cơ chế tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư (thời hạn thực hiện trong tháng 4/2027).

Phát triển nhà ở thương mại giá rẻ

Cũng tại Chương trình, Chính phủ yêu cầu cải cách mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; nghiên cứu, đề xuất các quy định nhằm tăng cường thống nhất đầu mối quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Mục tiêu đặt ra là đưa môi trường đầu tư của Việt Nam lọt nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Chính phủ cũng định hướng thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong các lĩnh vực mới như công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng, công nghệ số.

Với nhiệm vụ xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, Chính phủ lưu ý quản lý thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, minh bạch; nâng cao hiệu quả quản lý thị trường vàng và ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp …

Về giáo dục, Chương trình nêu rõ việc đưa ra chương trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Trong đó, Chính phủ lưu ý tăng cường dạy và học ngoại ngữ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Trong nhiệm vụ tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Chính phủ nhấn mạnh nội dung ứng dụng các công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành của các cơ quan Nhà nước; phát triển mạnh trợ lý ảo cho doanh nghiệp và người dân...

Về phát triển hạ tầng, Chính phủ định hướng xây dựng, nâng cấp trục giao thông đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, các trục đường bộ Đông - Tây quan trọng; các cảng biển cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế; các cảng hàng không lớn; tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối quốc tế và các cảng biển trung chuyển quốc tế.

Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trước năm 2030; triển khai giai đoạn 2 Cảng hàng không quốc tế Long Thành; triển khai các dự án năng lượng quan trọng, bảo đảm tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; phát triển các dự án năng lượng tái tạo...

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, bảo đảm kết hợp đồng bộ và hài hoà giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới. Thực hiện mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng; phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ.

Với lĩnh vực văn hóa, xã hội, Chính phủ nêu rõ định hướng xây dựng, phát triển một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế; hình thành, phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu hiện đại. Bảo đảm cho mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần.

Chương trình hành động của Chính phủ cũng đề cập việc cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường ở các đô thị; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và các hiện tượng thời tiết cực đoan...